Używam trików Karola Okrasy na doskonałe jajko w koszulce. Mąż teraz ciągle chwali śniadania

Jajka są nie tylko smaczne, ale też bardzo zdrowe. Są bogate w wysokiej jakości białko, niezbędne do budowy i regeneracji tkanek. Zawierają też wiele witamin i minerałów, takich jak witaminy A, D, E i K oraz żelazo. Co więcej, jajka są bardzo wszechstronne w kuchni – można je przyrządzić na wiele sposobów: usmażyć, ugotować, przygotować omlet lub jajecznicę. Jeśli jesteście miłośnikami jajek w koszulce, to koniecznie wypróbujcie patenty Karola Okrasy – wtedy takie jajka zawsze wyjdą po prostu doskonałe.

Jak zrobić idealne jajka w koszulce?

Jajka w koszulce to danie idealne na kolację lub śniadanie, które zachwyca prostotą i delikatnością. Białko jest delikatnie ścięte, a żółtko pozostaje płynne, tworząc przepyszne połączenie. Karol Okrasa zdradził kilka swoich trików na to, jak zrobić dobre jajko poszetowe, czyli jajko gotowane w koszulce. Po pierwsze – wrzątek nie może się zbyt mocno gotować. Warto dodać do niego ocet winny lub ocet spirytusowy.

„Woda musi być kwaśna, co nie znaczy, że jajo będzie kwaśne. Woda zakwaszona bardzo szybko ścina białko jaja. Dzięki temu momentalnie żółtko zamknie się w ugotowanym białku” – wyjaśnił kucharz.

Drugą ważną rzeczą jest to, by jajko było wyciągnięte wprost z lodówki.

„Dzięki temu, że jajo będzie z lodówki, bardzo szybko białko się zwiąże, a żółtko zbyt gwałtownie się nie ogrzeje, dzięki czemu pozostanie płynne – a o to tak naprawdę chodzi w dobrym jajku poszetowym – żeby żółtko było płynne” – powiedział kucharz.

Najpierw jajo należy wrzucić do miseczki i sprawdzić jego świeżość. Następnie przy użyciu tej miseczki jajko trzeba przelać do wody, robiąc odpowiedni wir wodny.

„Ale wodę musimy zakręcić tak, żeby uformować lej wodny. I dopiero w ten lej, wolno kręcący się, wrzącej wody z octem, przelewamy jajo” – poinstruował Karol Okrasa.

Jak wyjaśnił kucharz, dzięki temu całe białko momentalnie okręci się wokół żółtka. Takiego jaka nie wolno jednak mocno gotować. Po około jednej minucie białko jaja dobrze się zetnie, a żółtko pozostanie płynne.

Ciekawy patent Karola Okrasy na jajko w koszulce

Jajko w koszulce to doskonała baza do kulinarnych eksperymentów. Możecie nadać tej potrawie wspaniałego smaku i aromatu, robiąc ją odrobinę inaczej, niż podają klasyczne przepisy. Karol Okrasa zaprezentował dość niecodzienny patent na przygotowanie doskonałego jajka w koszulce w nieco zmienionej odsłonie.

„A teraz coś dla tych, którzy chcą naprawdę pokombinować sobie w kuchni, bo wywar, w którym gotujemy jajo, możemy doprawić” – powiedział kucharz.

Można je ugotować w mocnym rosole, wodzie doprawionej szafranem, rozpuszczonym w winie i z dodatkiem octu. Może być to także woda z rozpuszczonym karmelem, ale także klasyczne, ciemne piwo. „Każdy smak wywaru zmienia również smak jaja” – zaznaczył ekspert.

