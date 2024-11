Babcia nauczyła mnie robić kruche ciasto metodą 3:2:1. Teraz zawsze wychodzi doskonałe

Ciasto kruche jest bardzo często wykorzystywane jako podstawa słodkich wypieków: ciasteczek, babeczek, a nawet wytrawnych przekąsek. Swoją wyjątkową, delikatną strukturę zawdzięcza dużej zawartości tłuszczu, najczęściej masła. Do tego wszystkiego dość łatwo i szybko się je przyrządza. Możemy też je zamrozić i sięgnąć po nie, gdy najdzie nas ochota na przygotowanie smacznego wypieku.

Metoda na idealne ciasto kruche

Żeby ciasto kruche wyszło jednak naprawdę niezwykle smaczne, musicie dopilnować jednego szczegółu podczas jego przygotowywania. Chodzi mianowicie o wykorzystanie metody 3:2:1. Zakłada ona użycie 3 części mąki, które przypadają na 2 części tłuszczu i 1 część cukru. W praktyce oznacza to, że robiąc ciasto z 300 gramów mąki, musicie użyć 200 gramów tłuszczu i 100 gramów masła. Najlepiej do kruchego ciasta wykorzystać mąkę krupczatkę lub zwykłą pszenną. Możecie dodać też niewielką ilość mąki ziemniaczanej. Z kolei najlepszym tłuszczem będzie prawdziwe masło (82 procent). Żeby kruche ciasto było jeszcze delikatniejsze warto zastąpić niewielką część masła smalcem.

O czym jeszcze pamiętać robiąc kruche ciasto?

Niezwykle ważne jest, żeby składniki, które wykorzystujecie do tego ciasta, były zimne. Pamiętajcie też, że ciasta kruchego nie powinno się długo wyrabiać – postarajcie się więc zrobić to dość szybko. Zróbcie to przy użyciu robota kuchennego, malaksera lub noża, jednak nie używajcie w tym celu rąk, ponieważ ciasto będzie się bardzo lepić. Potem należy owinąć ciasto folią spożywczą i wstawić do lodówki na co najmniej godzinę. Z kolei podczas wałkowania ciasta podsypcie stolnicę delikatnie mąką – wtedy nie będzie kleić się do wałka. Jeśli zdecydujecie się na zrobienie ciasta kruchego bez użycia jajek, koniecznie dodajcie wtedy zimną wodę, mleko lub kwaśną śmietanę – dzięki temu ciasto nie będzie się kruszyć. Możecie przygotować na przykład obłędną szarlotkę na kruchym cieście.

