Ten napar to skarb dla kobiecej urody. Wzmacnia włosy, poprawia cerę, więc piję go niemal codziennie

Napar z ziół to popularny sposób na korzystanie z dobroczynnych właściwości roślin. Takie napoje mogą wspierać zdrowie w różnorodny sposób, w zależności od użytych ziół – na przykład rumianek działa uspokajająco i łagodzi stres, mięta z kolei wspomaga trawienie, a lipa pomaga przy przeziębieniach. Są one naturalnym i łagodnym sposobem na złagodzenie codziennych dolegliwości. Zioła jednak nie tylko leczą – mogą poprawiać też nasz wygląd i samopoczucie.

Napar ze skrzypu polnego świetnie działa na urodę

Zioła od wieków są wykorzystywane w tradycyjnej medycynie naturalnej ze względu na swoje liczne właściwości zdrowotne. Rośliną, która cudownie wpływa na urodę, jest skrzyp polny. Jest on bogaty w krzemionkę, która wzmacnia tkankę łączną, a to z kolei przyczynia się do poprawy elastyczności skóry. Picie naparu z tej rośliny wzmacnia także włosy – stają się one piękne i lśniące. Dobrze działa także na paznokcie, przez co stają się mocne i odporne na złamania. Napar ze skrzypu polnego jest także świetną profilaktyką osteoporozy.

Trzeba jednak zachować ostrożność, ponieważ ma on silne działanie moczopędne, a przez to może obciążać nerki. Powinny go więc unikać osoby z problemami nerkowymi (lub skonsultować jego picie wcześniej z lekarzem). Z picia takiego naparu powinny też zrezygnować kobiety w ciąży i karmiące piersią, ponieważ nie ma badań, które potwierdzałyby jego bezpieczeństwo w tych właśnie okresach. Do takiego naparu można też dodać miód lub cytrynę, aby poprawić jego smak, ale też wzbogacić o więcej wartości odżywczych.

Jakie jeszcze właściwości ma skrzyp polny?

Skrzyp polny to roślina, która od wieków była ceniona ze względu na swoje właściwości zdrowotne. Zawiera duże ilości krzemu, minerału niezbędnego do budowy między innymi zdrowych kości. Dodatkowo skrzyp polny poprzez swoje działanie moczopędne pomagają usunąć z organizmu zbędne produkty przemiany materii. Skrzyp polny może także wspomóc układ krążenia, pomagając w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi i wzmacniając naczynia krwionośne. Ma także właściwości przeciwzapalne (co może być pomocne na przykład przy reumatyzmie). Jest również źródłem wielu witamin i minerałów, takich jak witaminy z grupy B, witamina C oraz innych cennych pierwiastków. Regularne picie naparu ze skrzypu polnego może przyczynić się więc do poprawy ogólnego samopoczucia i wzmocnienia organizmu.

