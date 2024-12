Ekspresowe krokiety robię bez smażenia naleśników. Ten genialny patent mam od swojej szwagierki

Krokiety w wielu domach goszczą na wigilijnym stole. Są to naleśniki wypełnione farszem, najczęściej z kapusty i grzybów, a następnie panierowane i smażone na złocisty kolor. W okresie świąt Bożego Narodzenia najczęściej podaje się krokiety jako dodatek do czerwonego barszczu, co tworzy idealne połączenie smakowe. Są jednak pyszne też „solo”. Jedyną wadą tego dania jest dość długie przygotowanie. Jeśli jednak wykorzystacie sprytny patent – możecie znacznie skrócić czas, który spędzicie w kuchni.

Jak zrobić ekspresowe krokiety? Genialny patent

Ekspresowe krokiety z wykorzystaniem gotowej tortilli to świetne rozwiązanie dla zabieganych. Zamiast smażyć naleśniki, wystarczy sięgnąć po gotowe placki, które można wypełnić farszem. Później wystarczy, że obtoczycie je w jajku i bułce tartej oraz podsmażycie takie krokiety (dokładnie tak samo, jak robicie to w przypadku klasycznych krokietów). Dzięki temu danie jest szybkie w przygotowaniu, a jednocześnie smakuje jak tradycyjne krokiety. W ten sposób zaoszczędzicie naprawdę sporo czasu, co jest niezwykle ważne w tym przedświątecznym okresie, ponieważ pracy jest wtedy naprawdę bardzo sporo. Takie tortille są łatwo dostępne w niemal każdy supermarkecie, a do tego dość tanie.

Jak zrobić pyszny farsz do krokietów?

Pyszny farsz do krokietów to klucz do ich wyjątkowego smaku. Klasycznym wyborem jest farsz z kapusty i grzybów. Aby go przygotować, zacznijcie od ugotowania kiszonej kapusty z dodatkiem liścia laurowego, ziela angielskiego i szczypty soli. Jednocześnie podsmażcie na maśle cebulę i pokrojone drobno suszone grzyby zalane wcześniej wodą. Wariant z kapustą i suszonymi grzybami jest najbardziej tradycyjny, jednak u mnie w domu najczęściej przygotowuje się krokiety z pieczarkami i smakują one naprawdę genialne. Zeszkloną cebulkę musicie zmieszać z podsmażonymi pieczarkami. Do takiego farszu możecie dodać też odrobinę sera, który będzie się wspaniale ciągnąć. Jeśli chcecie, żeby taki farsz był naprawdę wyrazisty w smaku – dodajcie odrobinę czosnku.

