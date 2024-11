Unikaj tego podczas smażenia pieczarek. Przez ten błąd grzyby są gumowate i niesmaczne

Wiele osób uwielbia smażone pieczarki – nic dziwnego, są naprawdę pyszne. Ich aromatyczny smak i cudowna konsystencja sprawiają, że są doskonałym dodatkiem do wielu dań i dobrą alternatywą między innymi dla klasycznych surówek. Krokiety, czyli usmażone pieczarki połączone zawinięte w naleśniki i zapanierowane, to również duet, któremu trudno się oprzeć. Możliwości wykorzystania takich pieczarek jest naprawdę bardzo dużo. Co więcej, ich przygotowanie też jest proste, jednak jeden błąd może wszystko popsuć.

Błąd podczas smażenia pieczarek

Dużym błędem jest solenie pieczarek przed smażeniem – powoduje to, że grzyby puszczają wtedy dużo wody. To z kolei sprawia, że zamiast smażyć się „na złoto”, pieczarki duszą się we własnym soku, tracąc swój aromat. Warto więc przestrzegać kluczowej zasady, która mówi, by pieczarki solić dopiero po usmażeniu. W przeciwnym razie nie tylko stracą one swój świetny smak, ale nie będą też przyjemnie chrupkie. Tak sama zasada obowiązuje podczas przygotowywania innych grzybów. Podczas samego smażenia dodajcie więc do pieczarek jedynie pieprz i swoje ulubione zioła.

O czym pamiętać podczas smażenia pieczarek?

Bardzo ważne jest, żeby wrzucać pieczarki dopiero na mocno rozgrzany olej. Dzięki temu będą się pięknie złocić i nie będą też „piły” tłuszczu. Pamiętajcie też, żeby pokroić pieczarki na małe kawałki. Im mniejsze kawałki, tym mniejsza powierzchnia do podgrzania, co przyspieszy proces smażenia. Ważne jest też, żeby nie nakładać zbyt dużo pieczarek na patelnię – będą się dusić i wydzielać dużo wody. Smażcie je więc partiami. Po opłukaniu pieczarek, ale jeszcze przed rozpoczęciem smażenia, osuszcie je z nadmiaru wody ręcznikiem papierowym (w przeciwnym razie będą się dusić zamiast smażyć). Koniecznie sprawdźcie też inne wskazówki, dotyczące smażenia grzybów.

