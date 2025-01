Najgorszy błąd podczas robienia placków ziemniaczanych. Unikaj go, a będą pyszne i chrupiące

Placki ziemniaczane to jedno z najbardziej znanych dań kuchni polskiej. Przygotowuje się je z utartych, surowych ziemniaków, cebuli, mąki i jajek, które następnie smaży się na złocisty kolor. Można je podawać na wiele sposobów – na słono z kwaśną śmietaną, sosem grzybowym lub gulaszem albo na słodko z cukrem. I choć przygotowanie tej potrawy naprawdę nie jest skomplikowane, to wystarczy jeden, banalny błąd, by wyszła znacznie mniej smaczna niż powinna.

Błąd podczas przygotowywania placków ziemniaczanych

Nieodsączenie masy ziemniaczanej podczas przygotowywania placków ziemniaczanych to jeden z najczęstszych błędów, który może znacząco wpłynąć na końcowy efekt. Gdy starta masa ziemniaczana zawiera zbyt dużo wody, placki stają się mało zwarte, trudne do formowania, a podczas smażenia łatwo się rozpadają. Nadmiar wilgoci sprawia także, że placki dłużej się smażą, co może prowadzić do ich nasiąkania tłuszczem i utraty chrupkości.

Woda w masie ziemniaczanej osłabia również smak potrawy, ponieważ rozwadnia składniki i przyprawy. W efekcie placki mogą być nijakie, a ich konsystencja bardziej przypominać papkę niż chrupiący placek. Dodatkowo smażenie mokrej masy na patelni zwiększa ryzyko pryskania gorącego tłuszczu. Jeśli odpowiednio odsączycie z płynu starte ziemniaki, będziecie mogli cieszyć się chrupiącymi i naprawdę pysznymi plackami ziemniaczanymi.

O czym pamiętać, robiąc placki ziemniaczane?

Ważne jest także odpowiednie rozgrzanie oleju – jeśli patelnia nie jest wystarczająco gorąca, placki wchłoną za dużo tłuszczu, stając się ciężkie i mało chrupiące. Z kolei niedoprawienie masy sprawi, że placki będą mdłe w smaku. Przyprawy odgrywają istotną rolę – oprócz soli i pieprzu można dodać majeranek lub czosnek, by smak był jeszcze bardziej wyrazisty.

Istotny jest również wybór odpowiednich ziemniaków. Najlepiej sprawdzą się mączyste odmiany ziemniaków (na przykład typu C), które zawierają więcej skrobi. Dzięki temu placki będą bardziej chrupiące i mniej wodniste. Po usmażeniu warto odsączyć placki na ręczniku papierowym, aby pozbyć się nadmiaru oleju.

