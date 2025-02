Moja ciocia dodaje to do naleśników zamiast jajka. Zawsze wychodzą miękkie i elastyczne

Naleśniki to jedno z najsmaczniejszych i najbardziej uniwersalnych dań, które można przygotować na słodko lub na słono. Ich delikatne, cienkie ciasto świetnie komponuje się z różnymi nadzieniami – od klasycznej Nutelli, dżemu i owoców, po wytrawne farsze z serem, szpinakiem czy mięsem. Naleśniki są niezwykle proste w przygotowaniu – wystarczy kilka podstawowych składników i chwila wolnego czasu. Sprawdzą się idealnie na śniadanie, kolacje, deser, a nawet obiad. Co więcej, lubi je niemal każdy z nas.

Co dodać do naleśników zamiast jajka?

Zdarza się, że mamy ogromną chęć na naleśniki, jednak brakuje nam jajek. Okazuje się, że nie jest to żadnym problemem. Jeśli chcesz przygotować naleśniki bez jajek, świetnym zamiennikiem jest siemię lniane. Wystarczy zmielić jedną łyżkę siemienia lnianego i wymieszać ją z 3 łyżkami ciepłej wody, a po kilku minutach mieszanka zgęstnieje, tworząc konsystencję podobną do jajka. Wtedy należy zmieszać ją z pozostałymi składnikami. Dzięki temu naleśniki będą elastyczne, a ciasto dobrze się „zwiąże”, zachowując odpowiednią strukturę.

Dlaczego jajko warto zamienić na siemię lniane?

Siemię lniane nie tylko zastępuje jajko, ale także wzbogaca ciasto w błonnik pokarmowy, co sprawia, że naleśniki są jeszcze bardziej wartościowe odżywczo. Siemię lniane to prawdziwa skarbnica prozdrowotnych właściwości. Zawarty w nim błonnik wspomaga trawienie i korzystnie wpływa na pracę jelit. Siemię lniane zawiera także kwasy omega-3, wspierające układ sercowo-naczyniowy oraz zdrową skórę i włosy. Dzięki obecności lignanów ma działanie antyoksydacyjne i może pomagać w regulacji poziomu hormonów. Systematyczne spożywanie siemienia lnianego może również obniżać poziom cholesterolu i wspierać kontrolę poziomu cukru we krwi. Poza naleśnikami można je dodawać do jogurtu, owsianki, wypieków czy stosować jako naturalny zamiennik jajka w innych potrawach.

