Polacy nie doceniają tej ryby i wiele tracą. Ma dużo białka i jest „czyściutka”

Ryby to jedno z najzdrowszych źródeł białka, pełne cennych kwasów omega-3, witamin i minerałów. Ich regularne spożywanie wspiera pracę serca, mózgu i układu odpornościowego. Najczęściej sięgamy po te najpopularniejsze gatunki, takie jak łosoś czy dorsz, jednak to błąd. Mniej znane ryby, choć rzadziej goszczą na naszych stołach, są równie wartościowe – często zawierają więcej składników odżywczych i mogą być świetnym urozmaiceniem diety. Przykładem takiej ryby, o której Polacy niestety zapomnieli, jest pstrąg tęczowy.

Polacy zapomnieli o tej rybie

Pstrąg tęczowy jest rybą o wysokich wymaganiach środowiskowych. Jest to gatunek ryby, który zamieszkuje przede wszystkim czyste, dobrze natlenione wody rzek, strumieni i jezior. Preferuje środowisko o niskim stopniu zanieczyszczenia, co sprawia, że jego obecność jest często wskaźnikiem wysokiej jakości wody.

Jego mięso swoją konsystencją jest zbliżone do łososia dzikiego, jest miękkie, kruche i soczyste, a do tego łatwo oddziela się od ości. Pstrąga tęczowego można przyrządzić na wiele sposobów – upiec, ugrillować, usmażyć czy ugotować. Jednak najzdrowszym wyborem jest pieczenie lub grillowanie z minimalną ilością tłuszczu (w ten sposób zachowasz najwięcej cennych wartości odżywczych).

Dlaczego warto jeść pstrąga tęczowego?

Pstrąg tęczowy to smaczna i zdrowa ryba, bogata w wysokiej jakości białko. Zawiera też cenne kwasy tłuszczowe omega-3, które wspierają pracę serca i mózgu. Jest również źródłem witaminy z grupy B, w tym B12 (niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego), a także witaminę D, wspomagającą zdrowie kości. Pstrąg tęczowy dostarcza również minerałów, takich jak selen i fosfor, które wzmacniają odporność i wspierają metabolizm. Dzięki delikatnemu mięsu i niskiej zawartości tłuszczu jest doskonałym wyborem dla osób dbających o zdrową dietę. Co więcej, jego dużą zaletą jest także to, że jest on niskokaloryczny.

