Ekspert: to jedne z najgorszych płatków śniadaniowych. Polacy myślą, że są zdrowe

Płatki śniadaniowe to niezwykle prosty i szybki pomysł na poranny posiłek. Wystarczy wsypać je do miski, zalać mlekiem i gotowe – zajmuje to dosłownie chwilkę. To idealna opcja dla tych, którzy rano nie mają dużo czasu, a chcą zjeść coś smacznego i sycącego. Dzięki różnorodności smaków każdy znajdzie coś dla siebie. Jeden rodzaj takich płatków śniadaniowych znalazł się jednak na liście „najgorszych produktów z polskich sklepów” znanego dietetyka.

To jedne z najgorszych płatków zdaniem eksperta

Dr Bartosz Kulczyński, naukowiec, dietetyk, technolog żywności i żywienia w opublikowanym przez siebie nagraniu zwrócił uwagę na to, że płatki kukurydziane w wielu domach są podstawą śniadania i bardzo często są podawane z mlekiem dzieciom. Specjalista podkreśla jednak, że nie jest to zbyt dobry wybór.

Proszę natomiast wiedzieć, że płatki kukurydziane mają wysoki indeks glikemiczny, który wynosi około 80. Dla porównania indeks glikemiczny płatków owsianych górskich to około 50 – powiedział.

Jak wyjaśnił specjalista, oznacza to, że po spożyciu płatków kukurydzianych dość gwałtownie i intensywnie wzrasta poziom glukozy we krwi. Jest to niekorzystne, ponieważ regularne sięganie po te płatki przez dłuższy czas może być jednym z czynników sprzyjających rozwojowi cukrzycy u dzieci w przyszłości. Dodatkowo sprawia to, że uczucie sytości utrzymuje się dość krótko. W efekcie po zjedzeniu takiego śniadania szybko znów odczuwamy głód. Dietetyk podsumował, że lepiej jest nie spożywać zbyt często tych płatków.

Jakie płatki na śniadanie są najlepsze?

Najlepiej sięgać po płatki jak najmniej przetworzone, które są bogate w błonnik pokarmowy i nie zawierają dodatku cukru. Dobrym wyborem są na przykład płatki owsiane górskie, jaglane czy żytnie — dostarczają energii na dłużej i pomagają utrzymać stabilny poziom cukru we krwi. Warto wybierać produkty pełnoziarniste, które wspierają pracę układu trawiennego i dają uczucie sytości na dłużej. Można je łączyć z owocami, orzechami czy jogurtem naturalnym – w ten sposób całość będzie jeszcze zdrowsza i bardziej pożywna.

