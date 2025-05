Tylko jedna sztuka dziennie. Polski superowoc działa jak lek, a efekty mogą cię zaskoczyć

Polacy uwielbiają jabłka. To – obok bananów – jedne z najchętniej wybieranych owoców. Znajdują szerokie zastosowanie w kuchni. Świetnie sprawdzają się jako samodzielna przekąska. Są też doskonałą bazą różnego rodzaju deserów. Za włączeniem tych produktów do jadłospisu przemawiają jednak nie tylko ich walory smakowe, ale również prozdrowotne właściwości. Znany dietetyk dr Bartek Kulczyński postanowił przyjrzeć im się bliżej. Sprawdź, co stanie się z twoim organizmem, gdy zaczniesz jeść jedno jabłko dziennie. Korzyści jest mnóstwo, a wiele z nich może cię mocno zaskoczyć.

Co daje regularne jedzenie jabłek?

Regularne spożywanie jabłek pozwala przede wszystkim usprawnić pracę przewodu pokarmowego. Wszystko za sprawą zawartego w nich błonnika. Zjedzenie jednego owocu (razem ze skórką) pokrywa zapotrzebowanie na ten składnik w około 18 procentach. Odgrywa on niezwykle istotną rolę w prawidłowym przebiegu procesów trawienia. Przyspiesza przemianę materii, dzięki czemu wspomaga zrzucanie nadprogramowych kilogramów. Przedłuża uczucie sytości po posiłku i zmniejsza ryzyko podjadania czy sięgania po niezdrowe przekąski. Jednocześnie reguluje rytm wypróżnień oraz zapobiega zaparciom.

Błonnik jest pokarmem dla naszych dobroczynnych bakterii jelitowych [...] Dodatkowo wpływa oczyszczająco na przewód pokarmowy. Można porównać go do szczoteczki, która wymiata resztki pokarmowe, ale również zanieczyszczenia z różnych zakamarków jelit. Co więcej, ma silne właściwości przeciwnowotworowe, a także pomaga ustabilizować poziom glukozy we krwi – zauważa dr Bartek Kulczyński w jednym z nagrań opublikowanych w sieci.

Jedzenie jabłek poprawia również kondycję układu sercowo-naczyniowego. Znajdziemy w nich bowiem spore ilości potasu, który obniża ciśnienie tętnicze krwi. W rezultacie zmniejsza ryzyko rozwoju wielu rozmaitych schorzeń, takich jak na przykład udar mózgu, miażdżyca, kamica nerkowa czy zawał mięśnia sercowego.

Inne korzyści wynikające z jedzenia jabłek

Opisywane owoce wykazują również inne cenne właściwości. Obniżają stężenie czynników prozapalnych w organizmie, takich jak na przykład białko C-reaktywne (CRP), interleukina 6 i interleukina 17. To bardzo istotne, bo nawet niewielki, ale przewlekły, stan zapalny może przyczynić się do wystąpienia wielu problemów zdrowotnych. Dr Bartek Kulczyński w swoim materiale zwraca uwagę na jeszcze jedną bardzo istotną kwestię:

Można powiedzieć, że jedzenie jabłek wzmacnia zdolność naszego ustroju do walki z wolnymi rodnikami, ograniczając powstawanie stresu oksydacyjnego. Jest to bardzo ważny aspekt, ponieważ zaburzona równowaga pomiędzy poziomem przeciwutleniaczy a natężeniem wolnych rodników jest podłożem do rozwoju wielu chorób, w tym chorób układu krążenia, cukrzycy, chorób układu nerwowego, takich jak choroba Alzheimera lub Parkinsona, a także nowotworów.

