Masz te zachcianki? Lekarz ujawnia, co może dziać się w twoim organizmie. Sprawdź, zanim będzie za późno

Zachcianka żywieniowa to nic innego jak silne pragnienie spożycia określonego rodzaju pokarmów, na przykład słodkich czy słonych. Często przemożna potrzeba sięgnięcia po jakiś produkt jest następstwem restrykcyjnej diety. Odmawianie sobie ulubionych przekąsek nierzadko prowadzi do częstszego myślenia o zakazanych „przegryzkach”, co z kolei nasila łaknienie na dane produkty. Wzmożony apetyt na słodkie czy słone artykuły spożywcze może być jednak również, jak zauważa lekarz Adrian Sznajder, sygnałem ze strony organizmu, który informuje o pewnych niedoborach żywieniowych.

O czym mogą świadczyć zachcianki żywieniowe?

Ochota na słodycze może świadczyć o niedoborze magnezu. Nierzadko sygnalizuje również niedostateczne ilości chromu w organizmie. Jak pokazują badania opublikowane w czasopiśmie Open Heart, nawet niewielki niedobór magnezu – jeszcze niewidoczny w badaniach krwi – może wpływać na poziom cukru we krwi i powodować nagłą ochotę na coś słodkiego. Magnez pełni też kluczową rolę w funkcjonowaniu układu nerwowego i może wpływać na łaknienie – jego niedobór stwierdza się u znacznej części populacji krajów rozwiniętych.

Podobnie w przypadku chromu – według danych amerykańskiego National Institutes of Health (NIH), ten pierwiastek odgrywa istotną rolę w metabolizmie glukozy, a jego niedobór może powodować zwiększone łaknienie na cukier i węglowodany. Jego brak prowadzi do zaburzeń poziomu cukru we krwi, co często skutkuje wzmożonym apetytem na słodkie przekąski. W takiej sytuacji warto, jak zauważa lekarz Adrian Sznajder, sięgnąć między innymi po pestki dyni, migdały czy ciemnozielone warzywa liściaste, takie jak szpinak, jarmuż czy rukola.

Z kolei przemożne pragnienie spożycia czegoś słonego informuje zwykle o niedoborach elektrolitów, a zwłaszcza sodu. Pierwiastek ten odpowiada przede wszystkim za utrzymanie równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej organizmu, a także prawidłowe funkcjonowanie układu mięśniowego oraz nerwowego. Jego niedobór objawia się nie tylko zwiększonym apetytem. Często towarzyszą mu bóle i zawroty głowy, skurcze mięśni czy zaburzenia koncentracji. Można im zapobiec, włączając do diety wodę kokosową, rosół z kości, a także banany.

Słuchaj swojego organizmu

Pamiętaj, by nie lekceważyć sygnałów, jakie wysyła ci organizm. Jeśli zauważasz u siebie niepokojące objawy, na przykład wzmożony apetyt na określone grupy produktów, skonsultuj się z lekarzem. Zachcianki mogą mieć także podłoże emocjonalne – szczególnie, jeśli pojawiają się w sytuacjach stresowych lub przy obniżonym nastroju. W takich przypadkach warto rozważyć dodatkowe wsparcie psychodietetyczne. Nie zapominaj, że zwiększone łaknienie może być również symptomem świadczącym o nieprawidłowych procesach, zachodzących w ciele. Im wcześniej zaczniesz działać, tym lepiej. Profilaktyka to podstawa, jeśli chcesz cieszyć się długim życiem w dobrej kondycji.

Czytaj też:

Ten serek wiejski z Biedronki to strzał w dziesiątkę. Odchudza i syci na długo. Masz go w lodówce?Czytaj też:

Robisz zakupy w Biedronce? Dietetyczka ujawnia, co kupić taniej i zdrowiej. Lista zaskakuje