Masło połowę taniej, mleko gratis i rekordowo tania oliwa. Lidl kusi ofertą, którą warto wykorzystać
Produkty

Masło i mleko
Masło i mleko Źródło: Freepik
Lidl kusi wyjątkowymi rabatami. W specjalnej ofercie znajdziesz między innymi masło, którego cena teraz jest dość wysoka. Warto więc zrobić zapasy tego produktu. Sprawdź, kiedy wybrać się na zakupy.

Lidl przygotował świetną ofertę, dzięki której możesz sporo zaoszczędzić. Obejmuje ona podstawowe produkty spożywcze, które na co dzień goszczą w większości polskich domów. Mowa o maśle, mleku, ale też oliwie. To doskonała okazja, by zrobić większe zapasy. Choć może się wydawać, że kilka lub kilkanaście złotych, które zostają w portfelu, to niewiele, w skali miesiąca może uzbierać się z tego naprawdę pokaźna suma.

Tanie masło w Lidlu

Tylko w sobotę (25 października) masło ekstra 82% tłuszczu marki Polmlek kupisz aż o 46 procent taniej. Warunkiem jest zakup trzech sztuk. Najpierw musisz aktywować kupon i zeskanować aplikację, a wtedy naliczy się odpowiedni rabat. Cena regularna to 7,49 zł, natomiast w sobotę kupisz je za jedyne 3,99 zł. Obowiązuje jednak limit trzech opakowań na kupon.

Pamiętaj, że masło należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i światła. Najlepszym miejscem jest więc lodówka. Jeśli często używasz tego smarowidła, jego niewielką ilość możesz przechowywać poza nią, na przykład w maselniczce – wtedy będzie łatwiejsze do rozsmarowania.

Co jeszcze warto kupić w Lidlu?

Podczas zakupów warto zaopatrzyć się także w zapas mleka UHT 3,2% marki Pilos. Obowiązuje promocja „3 plus 3 gratis”. Limit to 6 opakowań gratis na kupon. Ta promocja również obowiązuje tylko w sobotę (25 października).

Ciekawa oferta dotyczy także oliwy z oliwek. Wszystkie dostępne marki i rodzaje dostaniesz o 50 procent taniej. Promocja dotyczy jednak tylko drugiego, tańszego produktu. Limit opakowań to cztery oliwy na kupon. Promocja trwa tylko w piątek (24 października). Szczegóły promocji dostępne są w aplikacji Lidl Plus. Pamiętaj, że oliwa z oliwek jest bogata w zdrowe tłuszcze jednonienasycone oraz przeciwutleniacze, które wspierają pracę serca i układu krążenia. Jej regularne spożywanie może także pomagać w obniżeniu „złego” cholesterolu.

