Masło połowę taniej, mleko gratis i rekordowo tania oliwa. Lidl kusi ofertą, którą warto wykorzystać

Lidl przygotował świetną ofertę, dzięki której możesz sporo zaoszczędzić. Obejmuje ona podstawowe produkty spożywcze, które na co dzień goszczą w większości polskich domów. Mowa o maśle, mleku, ale też oliwie. To doskonała okazja, by zrobić większe zapasy. Choć może się wydawać, że kilka lub kilkanaście złotych, które zostają w portfelu, to niewiele, w skali miesiąca może uzbierać się z tego naprawdę pokaźna suma.

Tanie masło w Lidlu

Tylko w sobotę (25 października) masło ekstra 82% tłuszczu marki Polmlek kupisz aż o 46 procent taniej. Warunkiem jest zakup trzech sztuk. Najpierw musisz aktywować kupon i zeskanować aplikację, a wtedy naliczy się odpowiedni rabat. Cena regularna to 7,49 zł, natomiast w sobotę kupisz je za jedyne 3,99 zł. Obowiązuje jednak limit trzech opakowań na kupon.

Pamiętaj, że masło należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i światła. Najlepszym miejscem jest więc lodówka. Jeśli często używasz tego smarowidła, jego niewielką ilość możesz przechowywać poza nią, na przykład w maselniczce – wtedy będzie łatwiejsze do rozsmarowania.

Co jeszcze warto kupić w Lidlu?

Podczas zakupów warto zaopatrzyć się także w zapas mleka UHT 3,2% marki Pilos. Obowiązuje promocja „3 plus 3 gratis”. Limit to 6 opakowań gratis na kupon. Ta promocja również obowiązuje tylko w sobotę (25 października).

Ciekawa oferta dotyczy także oliwy z oliwek. Wszystkie dostępne marki i rodzaje dostaniesz o 50 procent taniej. Promocja dotyczy jednak tylko drugiego, tańszego produktu. Limit opakowań to cztery oliwy na kupon. Promocja trwa tylko w piątek (24 października). Szczegóły promocji dostępne są w aplikacji Lidl Plus. Pamiętaj, że oliwa z oliwek jest bogata w zdrowe tłuszcze jednonienasycone oraz przeciwutleniacze, które wspierają pracę serca i układu krążenia. Jej regularne spożywanie może także pomagać w obniżeniu „złego” cholesterolu.

