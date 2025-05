Ten serek wiejski z Biedronki to strzał w dziesiątkę. Odchudza i syci na długo. Masz go w lodówce?

Serek wiejski można wykorzystać w kuchni na wiele sposobów. Świetnie sprawdza się nie tylko jako dodatek do kanapek, ale również składnik zapiekanek, omletów, past, a nawet deserów. Dlatego Polacy chętnie się w niego zaopatrują, między innymi w Biedronce. Zobacz, co włożyć do koszyka, gdy następnym razem będziesz tam robić zakupy. Jeden serek wiejski bije inne na głowę.

Najlepszy serek wiejski z Biedronki

Jeśli weźmiemy pod uwagę skład poszczególnych produktów dostępnych w ofercie Biedronki, okaże się, że najlepszym wyborem – z dietetycznego punktu widzenia – jest serek wiejski wysokobiałkowy marki Delikate. Ma mało kalorii (92 kcal w 100 gramach). Zawiera też relatywnie niewielkie ilości tłuszczu (3 g w 100 gramach). Jednocześnie dostarcza sporych ilości białka. Stugramowa porcja zawiera aż 14 g tego składnika. To dobra propozycja między innymi dla osób, którym zależy na zrzuceniu nadprogramowych kilogramów. Zapewni uczucie sytości na długo, a co za tym idzie zmniejszy ryzyko podjadania między posiłkami. W rezultacie ułatwi kontrolowanie liczby przyjmowanych kalorii. Za opakowanie o wadze 200 gramów trzeba zapłacić 3 złote i 89 groszy.

Jakich serków w Biedronce lepiej unikać?

Eksperci zalecają, by unikać serków wiejskich owocowych. Zawierają znacznie mniej białka niż warianty naturalne. Poza tym mają w składzie spore ilości cukru. By się o tym przekonać, wystarczy przyjrzeć się bliżej wartościom odżywczym serka wiejskiego Piątnica, dostępnego w różnych wersjach smakowych. Dla przykładu stugramowa porcja produktu z jabłkiem i cynamonem dostarcza 110 kalorii, 8,6 g białka i aż 10 g cukru. Warto też dodać, że wsad owocowy stanowi jedynie 8 procent całej zawartości. Oczywiście zjedzenie takiego serka owocowego raz na jakiś zbytnio nie zaszkodzi zdrowiu. Warto jednak uważać, by nie stał się on stałym elementem codziennego jadłospisu.

