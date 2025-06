Jak jeść, żeby żyć dłużej i zdrowiej? Poznaj dwa skuteczne sposoby polecane przez ekspertkę

Długowieczność to marzenie wielu z nas — pragnienie nie tylko długiego życia, ale przede wszystkim życia w zdrowiu i dobrej kondycji. Jednym z kluczowych czynników wpływających na naszą długość życia jest sposób, w jaki się odżywiamy. Coraz więcej badań potwierdza, że odpowiednio zbilansowana dieta może nie tylko opóźnić procesy starzenia, ale także zmniejszyć ryzyko wielu chorób przewlekłych, które często skracają życie.

Sposób na długie i zdrowe życie

Profesor Ewa Stachowska, kierownik Katedry Żywienia i Metabolomiki w opublikowanym przez siebie nagraniu zauważyła, że zarówno restrykcje kaloryczne, jak i restrykcje czasowe w kwestii odżywiania są dobre i są to skuteczne metody, by żyć długo – a przede wszystkim długo i zdrowo.

Ta pierwsza, czyli restrykcje kaloryczne, jest bardzo popularna na Okinawie, czyli na „wyspie stulatków”, gdzie rzeczywiście ludzie żyją naprawdę długo – powiedziała ekspertka.

Specjalistka wyjaśniła, że osoby tam mieszkające mają jedną bardzo ważną zasadę. Polega ona na „niedojadaniu”, czyli kończeniu posiłku tuż przed tym, jak osiągną uczucie, że „są już pełni”. Jak wyjaśniła profesor Stachowska – należy odejść od stołu z lekkim uczuciem niedosytu.

Takie lekkie uczucie niedosytu prowadzi do tego, że bardzo dobrze przebudowuje się mikrobiota jelitowa. Ona jest niezwykle różnorodna, a reakcje zapalne ulegają redukcji i to jest mechanizm, którym tłumaczy się właśnie wydłużenie długości życia i zmniejszenie ryzyka różnych chorób właśnie na Okinawie – wyjaśniła.

Czy posty żywieniowe są dobre?

Ekspertka odniosła się także do postów żywieniowych. Wyjaśniła, że bardzo popularne w tej chwili posty czasowe polegające na przykład na tym, że jemy przez 10 godzin, a nie jemy przez 14 czy 16 godzin to również jest fantastyczny sposób na to, by poprzez całkowity brak posiłku zwiększyć różnorodność mikrobioty jelitowej, bo dochodzi wtedy do zjawiska beżowienia tkanki tłuszczowej.

Czyli kiedy nie jemy przez dłuższy okres, to nasza tkanka tłuszczowa z takiego nieczynnego metabolicznie leniucha troszkę zaczyna się zmieniać w taką tkankę metaboliczną bardziej czynną, przypominającą brunatną tkankę tłuszczową – powiedziała.

Specjalistka podkreśliła jednak, że w takich postach czasowych ważne jest, żeby przerywać ten post rano. W praktyce oznacza to, że powinniśmy mieć okno żywieniowe od rana, a nie jeść popołudniu. Podsumowała też, że zarówno restrykcje kaloryczne, jak i czasowe są bardzo dobre i prowadzą do wydłużenia życia, jednak musimy też zadbać o to, by jeść dobrze zbilansowane posiłku, pokrywające nasze całe zapotrzebowanie na witaminy, minerały, ale też białko, tłuszcze, węglowodany.

Pamiętajcie, że zdrowa dieta musi być różnorodna – dodała na koniec.

