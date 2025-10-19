Ta rozgrzewająca zupa działa jak naturalny antybiotyk. Stawia na nogi po jednej misce

Dopadło cię przeziębienie? Wiele osób w takich sytuacjach sięga po mleko z miodem albo wodę z cytryną i imbirem. Ja znalazłam coś znacznie lepszego. „Specyfik”, którego próżno szukać w aptece, ale działa lepiej niż niejeden suplement. Jego niezwykłe prozdrowotne właściwości docenili już nawet naukowcy i dietetycy. Jest gęsty, aromatyczny, skuteczny, a do tego świetnie smakuje.

Naturalny antybiotyk w płynie, czyli co?

Tym wyjątkowym „specyfikiem” nic innego jak zupa czosnkowa. To znany, choć niedoceniany przysmak. Tymczasem jego „główny bohater” skrywa w sobie mnóstwo cennych właściwości. Jego prozdrowotny potencjał dostrzegają również naukowcy. Jak zauważa Jerzy Lutomski w artykule „Fascynacja czosnkiem – wczoraj i dziś” znajduje się on „na liście leków roślinnych, których skuteczność terapeutyczna według obecnego stanu wiedzy została potwierdzona przez badania kontrolowane i dobrze udokumentowane doniesienia z lekarskich doświadczeń”.

Warzywo to zawiera allicynę związek siarki, który działa bakteriobójczo, przeciwwirusowo i przeciwgrzybiczo. Dzięki temu pomaga zwalczać infekcje gardła, zatok i dróg oddechowych, a także wspiera odporność organizmu. Regularne spożywanie czosnku obniża ciśnienie krwi, reguluje poziom cholesterolu i wspomaga pracę serca. Działa również detoksykująco – pomaga usuwać metale ciężkie i toksyny z organizmu. Co więcej, wspomniany produkt jest bogatym źródłem wielu związków ważnych dla prawidłowego funkcjonowania narządów i budowania odporności, między innymi witaminy C, B6, żelaza i cynku. Dlatego może okazać się nieocenionym wsparciem w sezonie przeziębień. Wystarczy jeden ząbek dziennie, by poprawić ogólną kondycję organizmu.

Warto jednak podkreślić, że czosnek nie może zastąpić tradycyjnego leczenia Warto włączyć go do diety profilaktycznie lub pomocniczo, ale nie jako jedyny sposób walki z infekcją. W przypadku poważniejszych objawów, takich jak gorączka, silny ból gardła czy kaszel utrzymujący się dłużej niż kilka dni, konieczna jest konsultacja z lekarzem. Trzeba też pamiętać o jeszcze jednej ważnej kwestii – czosnek może wchodzić w interakcję z przyjmowanymi lekami. Dlatego, jeśli jesteś w trakcie farmakoterapii, skonsultuj się z lekarzem, zanim po niego sięgniesz.

Jak zrobić zupę czosnkową?

Nie potrzebujesz do tego wyszukanych składników. Wystarczy zwykły bulion i trochę warzyw. Zupa najlepiej smakuje, od razu po przygotowaniu. Możesz podać ją „solo” lub z pieczywem. Świetnie będzie też smakować w połączeniu z chrupiącymi grzankami. Jeśli chcesz. możesz dodać do niej świeży czosnek. Wszystko zależy od tego, jak bardzo lubisz ten składnik.

Przepis: Zupa czosnkowa Syci i świetnie rozgrzewa. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 45 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 184 w każdej porcji Składniki 1 litr bulionu warzywnego lub mięsnego

1 główka czosnku

2 ziemniaki

1 cebulka

150 ml śmietanki 18%

majeranek

gałka muszkatołowa

liść laurowy

sól i pieprz Dodatkowo: tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Podsmażanie warzywObierz cebulę i czosnek. Pierwsze z warzyw drobno posiekaj, a czosnek pokrój w plasterki. Podsmaż lekko całość na rozgrzanej patelni. Robienie zupyZiemniaki obierz, pokrój i wrzuć do garnka. Zalej bulionem, dodaj podsmażony czosnek z cebulką, liść laurowy, majeranek i gałkę muszkatołową. Gotuj pod przykryciem do czasu aż ziemniaki zmiękną. Potem wyjmij liść laurowy i zmiksuj zupę na gładki krem. Dodaj śmietankę, dopraw solą i pieprzem. Podawanie zupyPodawaj solo lub z grzankami.

