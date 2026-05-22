Polacy od lat popełniają ten sam błąd przy grillu. Nie chodzi tylko o tacki aluminiowe

Sezon grillowy właśnie się rozpoczął, a wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dniach pogoda będzie coraz bardziej sprzyjać spotkaniom na świeżym powietrzu. Wyższe temperatury i więcej słońca sprawią, że Polacy znów chętnie zaczną organizować grille w ogrodach czy na działkach. Dla wielu osób to nie tylko okazja do wspólnego jedzenia, ale przede wszystkim czas spotkań z rodziną i przyjaciółmi. Dobrze jest jednak pamiętać w tym wszystkim też o swoim zdrowiu.

Czy można grillować na tackach aluminiowych?

Ekspertka od zdrowego odżywiania, Katarzyna Bosacka, w opublikowanym nagraniu na YouTube wyjaśniła, na czym z pewnością nie powinniśmy grillować.

Na pewno nie grillujemy bezpośrednio na grillu, tylko musimy coś na grilla położyć, żeby nam się jedzenie nie spaliło, a po drugie, żeby było zdrowe – powiedziała specjalistka.

Zauważyła również, że grillowanie na tackach aluminiowych nie jest dobrym pomysłem. Wyjaśniła to tym, że aluminium przykleja się do jedzenia, a następnie trafia do naszego organizmu. A jeśli skumuluje się w większej ilości, to może mieć negatywny wpływ na nasz układ nerwowy, kości i wątrobę.

Katarzyna Bosacka odradza również grillowanie na papierze do pieczenia.

Też jest pokrywany najróżniejszymi związkami. Naukowcy twierdzą, że niektóre z nich mogą być toksyczne. Wśród nich są silikony, ale też na przykład tzw. wieczne chemikalia, czyli PFAS-y – powiedziała.

Co będzie najlepsze do grillowania?

Ekspertka wyjaśniła, że najlepszym wyborem, bazując na aktualnych badaniach naukowych, są tacki ze stali nierdzewnej. Są one wielokrotnego użytku i dostępne w różnych rozmiarach. Kosztują około 40-50 zł, jednak jest to naprawdę dobra inwestycja.

Co prawda brudzą się i trzeba je czyścić, ale naukowcy twierdzą, że są najbezpieczniejsze – podsumowała.

Zasady zdrowego grillowania

Zdrowe grillowanie zaczyna się przede wszystkim od wyboru odpowiednich produktów. Zamiast tłustych kiełbas i mocno przetworzonego mięsa warto sięgać po chude mięso, ryby oraz dużą ilość warzyw, które świetnie sprawdzają się na ruszcie. Ważne jest także unikanie przypalania potraw, ponieważ nadmiernie zwęglone jedzenie może zawierać szkodliwe substancje.

Dobrym rozwiązaniem jest marynowanie mięsa w ziołach i oliwie, co nie tylko poprawia smak, ale również ogranicza powstawanie niekorzystnych związków podczas grillowania. Warto także pamiętać o odpowiedniej higienie – surowe produkty powinny być przechowywane oddzielnie od gotowych potraw.

