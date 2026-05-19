Ma dużo więcej błonnika niż ryż. Stabilizuje cukier, dba o serce, a kosztuje grosze

Ryż to jeden z najpopularniejszych dodatków do obiadu. Często podajemy go do mięsa, warzyw lub sosów, ponieważ jest smaczny, sycący i łatwy w przygotowaniu. W wielu domach stanowi podstawę codziennych posiłków. Ryż można jednak wykorzystać nie tylko na obiad. Świetnie sprawdza się również na śniadanie lub kolację, zwłaszcza przygotowany na mleku. Taki mleczny ryż jest delikatny, ciepły i bardzo pożywny. Można podawać go z owocami, cynamonem, miodem albo dżemem.

Ten produkt jest lepszy od ryżu

Kasza pęczak to świetna alternatywa dla ryżu – i pod wieloma względami nawet zdrowsza. Warto włączyć ją do swojego jadłospisu, ponieważ jest nie tylko wartościowa odżywczo, ale też bardzo uniwersalna. Sprawdzi się zarówno do obiadu, sałatek, jak i sycących zup. Regularne sięganie po nią może być prostym krokiem w stronę zdrowszej i bardziej zbilansowanej diety.

Kasza pęczak to całe, lekko obłuszczone ziarna jęczmienia. Jest ono minimalnie przetworzona, a przez to ma niezwykle dużo właściwości odżywczych. Ta kasza jest między innymi bogata w błonnik pokarmowy (ma go nawet cztery razy więcej niż ryż), przez co wspiera jelita, a także sprawia, że po jej zjedzeniu czujemy się dłużej syci. Pomaga również stabilizować poziom cukru we krwi, a do tego zawiera beta-glukany, które wspierają serce. Jest to także źródło witamin z grupy B i składników mineralnych.

Gotuj pęczak ok. 40 minut. Dłuższe gotowanie sprawia, że ziarna stają się miękkie, skrobia lepiej się rozkleja, a kasza jest lżej strawna i delikatniejsza dla przewodu pokarmowego. Jeśli masz wrażliwy brzuch — to naprawdę robi różnicę – podpowiedział w opublikowanym poście dietetyk Grzegorz Kołomyjski.

Jak podawać kaszę pęczak?

Kasza pęczak to jedna z najbardziej aromatycznych i sycących kasz. Świetnie chłonie smaki i pasuje zarówno do dań wytrawnych, jak i bardziej słodkich. Można z niej przygotować pyszne risotto z grzybami i parmezanem, gdzie pęczak zastępuje ryż i nadaje daniu lekko orzechowy smak. Bardzo dobrze sprawdza się też w gulaszach, z warzywami korzeniowymi, pieczoną dynią albo mięsem.

Dobrze smakuje również w sałatkach, na przykład z fetą, suszonymi pomidorami, rukolą i pestkami słonecznika. Można ją dodać do zup, szczególnie krupniku, ale też nowoczesnych warzywnych kremów jako sycący dodatek. Ciekawym pomysłem są też kotleciki z pęczaku — z dodatkiem jajka, sera i warzyw — albo farsz do papryki czy gołąbków.

Czytaj też:

Dietetyczka odchudziła tiramisu. Jedna porcja ma 145 kcal i prawie 10 g białkaCzytaj też:

Dietetyk wskazał najlepsze mięso z Lidla. Tanie, chude i pełne białka