Świąteczne szklanki z toksycznym ołowiem. Rossmann wycofuje produkt

W próbkach szklanek z motywem bałwanka zbadanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, wchodzących w skład zestawu składającego się z dwóch szklanek, stwierdzono wysokie poziomy migracji ołowiu i kadmu z obszaru obrzeża – czytamy w komunikacie wydanym przez GIS. Wyprodukowany w Chinach produkt jest wycofywany z rynku.

Szklanki z Rossmanna – szczegóły wycofywanego produktu

Nazwa produktu: eloy Christmas SZKLANKA 300ML 2 SZT,

Nr partii: 061132 170,

Nr kodu kreskowego: 8 720573 443425,

Importer: Koopman International b.v. Distelweg 88, 1031-HH Amsterdam, Holandia,

Dla: Rossmann SDP sp. z o.o., ul. Św. Teresy 109, 91-222 Łódź,

Wyprodukowano w Chinach.

Jak informuje GIS, firma Rossmann wstrzymała sprzedaż kwestionowanych szklanek. Produkt został również wycofany ze sprzedaży internetowej. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w całej sprawie. Jest też konkretne zalecenie dla konsumentów: nie należy tych szklanek używać do kontaktu z żywnością.

Dlaczego kadm i ołów są niebezpieczne?

Kadm i ołów to jedne z najbardziej niebezpiecznych dla człowieka metali ciężkich. Zalicza się je do trucizn środowiskowych i przemysłowych, które powodują zaburzenia procesów metabolicznych w organizmie. Kadm należy do pierwiastków łatwo wchłanianych przez organizm, dlatego też stanowi duże zagrożenie dla naszego zdrowia. Jego szkodliwe działanie polega na zaburzeniu prawidłowego funkcjonowania narządów wewnętrznych i mózgu. Ołów wchłania się do naszego organizmu przez układ pokarmowy, oddechowy, a także przez skórę. Toksyczne działanie ołowiu na organizm zaburza pracę układu krwiotwórczego, nerwowego, sercowo-naczyniowego.

Czytaj też:

Polscy naukowcy przebadali skład różnych orzechów. Tylko jeden rodzaj to źródło wapniaCzytaj też:

Raz na pół roku zbadaj poziom pierwiastków. To może uratować życie