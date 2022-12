Suplement na odporność wycofywany z rynku. Jest ostrzeżenie GIS

Jak informuje Główny Inspektorat Sanitarny, w badaniach stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych w suplemencie diety Propollen plus. Na prośbę GIS została przygotowana ocena ryzyka przez ekspertów z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego, zgodnie z którą spożycie produktu o podanym numerze partii może stanowić ryzyko dla zdrowia konsumentów.

Szczegóły wycofywanego produktu

Chodzi o suplement reklamowany na etykiecie jako specyfik na odporność, regenerację i witalność.

Produkt: Propollen plus, 60 tabletek Suplement diety

Numer partii: 01072022

Data minimalnej trwałości: 07/2024

Producent: „Bartpol” s.c. Zygmunt Kostrzewski, Ewa Kostrzewska – Rusinowska, Brzoza 22 D, 64-553 Grzebienisko.

Jak podkreśla GIS w komunikacie, nie należy spożywać wskazanej partii produktu.

Czym są alkaloidy pirolizydynowe?

W artykule „Alkaloidy pirolizydynowe – źródła i zagrożenie dla zdrowia ludzi”opublikowanym w „Postępach Fitoterapii”, autorzy wyjaśniają, że alkaloidy pirolizydynowe występują dość powszechnie w wielu roślinach. Podkreślają jednocześnie, że wielu tych roślin z tego powodu nie stosuje się w ziołolecznictwie doustnie lub stosuje z ograniczeniami.

„Alkaloidy pirolizydynowe (AP) to wtórne metabolity roślinne wydzielane przez roślinę w celu ochrony przed roślinożercami. Rośliny zielarskie, które zawierają alkaloidy pirolizydynowe, takie jak: podbiał, lepiężnik i żywokost, są albo zabronione do użytku wewnętrznego, albo ich dawkowanie jest ograniczone w zależności od zawartości alkaloidów. Problem jednak rodzi się w momencie, gdy surowiec roślinny zostaje zakażony innymi roślinami zawierającymi alkaloidy pirolizydynowe. Taki problem może dotyczyć wielu upraw, gdzie obok roślin hodowlanych rosną rośliny z rodzin Senecio, Echium, Heliotropium, Crotalaria, Boraginaceae i Eupatorium. Alkaloidy pirolizydynowe mogą przedostawać się do zbieranych zbóż, ziół, warzyw czy roślin przeznaczonych na kiszonkę. W ten sposób następuje zakażenie łańcucha żywnościowego alkaloidami, które mogą przedostawać się do takich produktów, jak: chleb, ciasta, miody, mieszanki sałat, herbaty ziołowe, suplementy diety na bazie ziół, mięso, jaja, mleko itp”. – czytamy w publikacji.

Dlaczego te substancje mogą być groźne dla człowieka? Jak piszą naukowcy, działają toksycznie i genotoksycznie. Odnotowano także zatrucia u ludzi wywołane przez AP.

Czytaj też:

Pyłek kwiatowy – jak stosować, jak spożywać? Właściwości i działanieCzytaj też:

Jak powinna wyglądać naturalna jesienna apteczka na przeziębienie?