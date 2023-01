„Złoto himalajskie” i „ładowarka energii”. Na co pomaga grzyb Cordyceps?

Grzyb Cordyceps rośnie w Tybecie i w Nepalu. Od wieku stosuje się go w medycynie ludowej w celu leczenia różnych schorzeń. Wspomaga układ immunologiczny, oczyszcza organizm, a także zwiększa wytrzymałość mięśni. Co warto wiedzieć o grzybie Cordyceps?

Co to jest „złoto himalajskie”?

Nie bez powodu grzyb Cordyceps nazywany jest złotem Himalajów. Zioło to jest bardzo drogie, a w Chinach uzyskuje ceny wyższe niż złoto. W ubiegłym roku kilogram zioła himalajskiego osiągnął zawrotną kwotę 1072,50 miliona dolarów! Dlaczego jest tak cenny?

Grzyb Cordyceps to wyjątkowa kombinacja gąsienicy i grzyba, która rośnie na larwach owadów. Spotyka się ją w Tybecie i Nepalu, ale również w Bhutanie czy Chinach. Jest trudno dostępna, dlatego jej ceny szybują tak wysoko.

Właściwości prozdrowotne grzyba Cordyceps

Grzyb Cordyceps osiąga zawrotne ceny, ponieważ znany jest ze swoich właściwości wspierających funkcjonowanie układu immunologicznego. Naukowcy twierdzą, że znajduje się w nim kordycepina, bioaktywna cząstka, która pomaga zwiększyć wytrzymałość mięśni, wspomóc koncentrację, poprawić odporność, a także poprawić funkcje seksualne.

Wskazuje się również na właściwości przeciwzapalne i przeciwstarzeniowe grzybu Cordyceps. To wszystko sprawia, że jest on polecany osobom, które pracują fizycznie i chcą wzmocnić swój organizm. Z jego unikalnych właściwości korzystają także sportowcy.

Czy grzyb Cordyceps ma skutki uboczne?

Naukowcy wciąż badają zarówno właściwości, jak i skutki stosowania grzybu Cordyceps. Z dotychczasowych doniesień wynika, że jest on bezpieczny, jeśli stosuje się go w dawce 3-6 gramów dziennie. Większe ilości zioła mogą doprowadzić do zaburzeń układu trawiennego, nawracających biegunek czy zaparć. Warto zwrócić na to uwagę i nie przedawkowywać Cordycepsu.

Gdzie kupić grzyb?

Ekstrakty z Cordycepsu znajdziemy w sklepach zielarskich i ekologicznych. Osiągają one dość wysokie ceny – 100 g mielonego lub sproszkowanego grzyba kosztuje średnio 50 zł.

