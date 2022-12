3 niezwykłe właściwości herbaty z czystka. Zacznij pić ją regularnie

Czystek to zioło, które od lat jest stosowane w celu wspomagania funkcjonowania układu immunologicznego. Działa przeciwwirusowo i przeciwbakteryjnie, pomaga zredukować stany zapalne w organizmie, a dodatkowo oczyszcza go z toksyn. Wielką zaletą tej herbaty jest jej łagodny smak, dzięki czemu lubią ją pić nawet dzieci.

Dlaczego czystek jest tak niezwykły?

Herbata z czystka jest bogata w przeciwutleniacze i antyoksydanty, dzięki czemu wspiera oczyszczanie organizmu i usuwa z niego wolne rodniki. Włączenie czystka na stałe do diety może stanowić dobrą profilaktykę przed chorobami, zapobiegać gromadzeniu się wody w organizmie i redukować stany zapalne.

1. Czystek na wzmocnienie odporności

Czystek polecany jest osobom, które często chorują i chcą wzmocnić swój organizm oraz poprawić odporność. Warto po niego sięgać zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym, kiedy łatwo o przeziębienie i infekcje. Regularne picie herbatki może wzmocnić organizm, oczyścić go z toksyn i zwalczyć toczące się w nim stany zapalne. Czystek polecany jest również jako remedium na problemy grzybicze, ponieważ zabija kolonie grzybów.

2. Czystek na obniżenie cholesterolu

Dzięki bogactwu antyoksydantów czystek wspomaga oczyszczanie organizmu ze złogów i ze szkodliwych substancji. To sprawia, że pomaga uregulować gospodarkę lipidową i obniżyć poziom cholesterolu w organizmie. Warto pić herbatę z czystka codziennie, by utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu.

3. Czystek na alergie

Herbata z czystka działa antyalergicznie. Co ciekawe, działa dużo bardziej intensytwnie niż czarny bez, który często zaleca się przy problemach alergicznych lub nawracających infekcjach. Znajdują się w niej polifenole, które działają przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie, a które też hamują uwalnianie histaminy. To oznacza, że czystek może hamować reakcje zapalne i wspomagać łagodzenie objawów alergii.

Jak pić czystek?

Czystek można pić o każdej porze dnia. Jest to łagodny napar, który poleca się już małym dzieciom od 1. roku życia. Aby go przyrządzić, wystarczy zalać susz gorącą wodą i poczekać aż ostygnie. Do herbaty można dodać imbir lub czarny bez, by wzmocnić jej działanie i stymulować układ odpornościowy.

