GIS wycofuje z rynku popularną łyżkę. Nie używaj jej do gotowania!

W wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono, że w konkretnej chochli do żywności mogą migrować pierwszorzędowe aminy aromatyczne. „Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje szkodliwe dla zdrowia, które nie powinny znajdować się w żywności” – czytamy w ostrzeżeniu GIS. To oznacza, że łyżki nie należy używać podczas gotowania czy serwowania dań.

Szczegóły wycofywanego produktu

GIS podaje w swoim komunikacie szczegóły dotyczące produktu:

Produkt: chochla wykonana z nylonu w kolorze czarnym z drewnianą rączką z dołączoną etykietą marka: VALDINOX,

Numer partii: KZ/21/052,

Kod kreskowy: 5 907508 180843,

Dystrybutor: ALTOM Sp. z o.o. Sp. K., ul. Franklina Roosevelta 116A, 62-200 Gniezno.

Produkt jest wycofywany z rynku, a cały proces nadzorują urzędnicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. GIS regularnie publikuje na swoich stronach ostrzeżenia dotyczące żywności (w tym także suplementów diety). Jak podkreśla GIS, publikowane ogłoszenia nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań – zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu.

Czym są pierwszorzędowe aminy aromatyczne?

Pierwszorzędowych aminy aromatyczne (PAAs) to związki o działaniu rakotwórczym. Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem zaklasyfikowała większość z nich do grupy substancji potencjalnie kancerogennych. Pierwszorzędowe aminy aromatyczne są powszechnie stosowane w syntezie barwników azowych przy produkcji niektórych tworzyw sztucznych, barwników i klejów. To surowce, które wykorzystuje się w produkcji opakowań i innych przedmiotów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Określone reakcje chemiczne powodują, że pierwszorzędowe aminy aromatyczne mogą migrować do żywności w ilościach przekraczających dopuszczalne limity.

