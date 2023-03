Uważaj na ten dodatek do żywności! Może być odpowiedzialny za alergię

Oznaczenie E202 to sorbinian potasu (sól potasowa kwasu sorbowego) – chemiczny związek organiczny, powszechnie stosowany w przemyśle spożywczym jako konserwant. Naturalnie występuje w owocach jarzębiny. Nie ma zapachu ani smaku, dzięki czemu może być dodawany do produktów, nie zmieniając ich walorów smakowych. Zapobiega pleśnieniu, więc żywność, do której jest dodawany, może być dłużej przechowywana.

Do jakich produktów dodawany jest konserwant E202?

Sorbinian potasu znajdziemy w bardzo wielu produktach, takich jak:

chleb, zwłaszcza ten o przedłużonym terminie przydatności,

ciasta, ciastka,



sery, zwłaszcza topione,

jogurty,

desery mleczne,

napoje gazowane, soki, przeciery owocowo-warzywne w formie soku,

wyroby czekoladowe, krówki,

wędzone mięsa,

ryby,

dżemy i marmolady,

majonez,

ketchup,

sosy warzywne, koncentraty pomidorowe,

alkohole (wina).

Czy sorbinian potasu jest za szkodliwy?

Jeśli E202 spożywany jest w nadmiarze, może szkodzić zdrowiu. Dziennie nie powinno się przekraczać 25 mg na kilogram masy ciała. To znaczy, że osoba o ważąca 60 kg może bezpiecznie spożyć dziennie 1,5 g sorbinianu potasu. Niestety ze względu na powszechne występowanie tego konserwantu w jedzeniu, często zdarza się, że zjadamy go więcej. Trzeba więc uważać, żeby produkty, które go zawierają, nie stanowiły podstawy naszego jadłospisu. Zdrowa dieta powinna być oparta na warzywach, owocach, kaszach, chudym mięsie, nabiale innych pełnowartościowych i nieprzetworzonych produktach.

Co może stać się po spożyciu E202?

Po spożyciu pokarmu, który konserwowany jest sorbinianem potasu, u niektórych osób może wystąpić reakcja alergiczna. Pojawiają się problemy ze strony układu pokarmowego, ale również wysypki skórne. W takich przypadkach zaleca się wyeliminowanie z diety szerszej grupy produktów, które mogą zawierać ten i inne konserwanty.

Kto powinien unikać sorbinianu potasu?

Badania wskazują, że konserwanty dodawane masowo do żywności przyczyniają się do rozwoju wielu chorób, w tym krążenia, nowotworów, a także zaburzeń psychicznych. Są szkodliwe szczególnie dla dzieci, dlatego w ich przypadku powinniśmy eliminować konserwanty, włącznie z E202.

Sorbinian potasu w kosmetykach

Sorbinian potasu dodawany jest również do kosmetyków. Jest niezbędny, żeby przedłużyć ich trwałość, ponieważ uniemożliwia rozwój i przetrwanie mikroorganizmów w czasie przechowywania i stosowania produktu (chroni przed wtórnym zakażeniem kosmetyku mikroorganizmami przenoszonymi np. na palcach przy nabieraniu kremu). Konserwant ten dodany w odpowiednich ilościach nie powoduje podrażnień skóry i uznawany jest za nieszkodliwy dla ludzi.

