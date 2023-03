Groźne toksyny w popcornie. Jest ostrzeżenie dla konsumentów

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o przekroczeniu najwyższego dopuszczalnego poziomu aflatoksyn w partii popcornu, dystrybuowanego przez firmę Bio Planet S.A. – czytamy w komunikacie wydanym przez GIS. Jak podkreślono, aflatoksyny są szkodliwe dla człowieka.

Szczegóły wycofywanego popcornu

Dystrybutor (Bio Planet S.A.) podjął decyzję o wycofaniu popcornu o numerach partii rozpoczynających się od cyfr: 23-xxxxxx oraz 80-xxxxxx (gdzie „x” oznacza dowolną cyfrę), z datą minimalnej trwałości 30.09.2024. Chodzi o kilka produktów:

POPCORN (ZIARNO KUKURYDZY) BIO 1 kg – BIO PLANET,



POPCORN (ZIARNO KUKURYDZY) BIO 400 g – BIO PLANET,



POPCORN (ZIARNO KUKURYDZY) BIO 5 kg – HORECA,



POPCORN (ZIARNO KUKURYDZY) BIO 400 g – ORGANIC.



Proces wycofywania skażonego aflatoksynami produktu nadzorują urzędnicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. GIS regularnie publikuje na swoich stronach ostrzeżenia dotyczące żywności (w tym także suplementów diety). Jak podkreśla GIS, publikowane ogłoszenia nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań – zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu.

Czym są aflatoksyny?

Aflatoksyny to rodzaj mykotoksyn. Są to substancje produkowane przez grzyby pleśniowe z rodziny Aspergillus, które mają szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka. Są odporne na działanie wysokich temperatur – przeżywają do 270 stopni Celsjusza, zmiany ciśnienia, wilgotności, ale też promieniowanie ultrafioletowe. Mają negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie komórek i są rakotwórcze. Mogą także wywołać poważne uszkodzenia wątroby. Aflatoksynami najczęściej skażone są orzechy ziemne, migdały i zboża.

Czytaj też:

Wszystko, co musisz wiedzieć o kukurydzyCzytaj też:

Orzeszki ziemne – fakty żywieniowe. Gdzie rosną, czy są zdrowe i jak objawia się alergia?