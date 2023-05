Zakazany pestycyd w popularnych waflach, groźna bakteria w kotlecie. Partie produktu znikają z rynku

Pestycyd z wafli jest groźną toksyną, a bakteria z kotletów może spowodować zatrucie. Główny Inspektor Sanitarny (GIS) informuje o wycofywaniu produktów ze sklepów.

Zakazany środek w kukurydzy. Ze sklepów znikają wafle kukurydziane

Jak podaje GIS, o obecności śladowych ilości pestycydu w kukurydzy, z której zrobiono część partii wafli, poinformował sam producent. Chodzi o chloropiryfos – zakazany od kilku lat w Unii Europejskiej środek owadobójczy, który jest toksyczny także dla człowieka. Szkodzi m.in. na układ nerwowy. W swoim komunikacie GIS wyszczególnił partie produktów, które są wycofywane ze sklepów.

Solone Wafle Kukurydziane 105g, data minimalnej trwałości: 2023-12-15 i 2023-12-17, nr kodu kreskowego: EAN: 5900125001836, wyprodukowano dla: Good Food Products Sp. z o.o.

Solone Wafle Kukurydziane 35g, data minimalnej trwałości: 2023-12-16, nr kodu kreskowego: EAN: 5900125005643, wyprodukowano dla: Good Food Products Sp. z o.o.

Pano Wafle Cienkie Kukurydziane z Kaszą Jaglaną i Pieprzem, 105g, data minimalnej trwałości: 2023-12-16, nr kodu kreskowego: EAN: 5900125008750, wyprodukowano dla: Jeronimo Martins Polska S.A.



2023-12-16, nr kodu kreskowego: EAN: 5900125008750, wyprodukowano dla: Jeronimo Martins Polska S.A. Pano Wafle Cienkie Kukurydziane z solą morską , 105g, data minimalnej trwałości: EAN: 5900125008743 , wyprodukowano dla: Jeronimo Martins Polska S.A.

Groźna bakteria w partii hamburgerów

Wafle to niejedyny produkt, który aktualnie jest wycofywany z rynku. „W wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto obecność bakterii Listeria monocytogenes we wskazanej partii produktu (...). Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą” – czytamy w komunikacie (pierwsze objawy listreiozy to m.in. biegunka, bóle brzucha, podwyższona temperatura, dreszcze i osłabienie).

GIS podał szczegóły wycofywanego produktu.

Nazwa produktu: Hamburger wieprzowy, 260g

Termin przydatności do spożycia: 26/05/2023

Numer partii: 251/IV

Producent: Konspol Holding Sp. z o.o., Grottgera 40, 33-300 Nowy Sącz.

Główny Inspektor Sanitarny apeluje do konsumentów, aby nie jedli produktów wymienionych w komunikatach.

