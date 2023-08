Powszechny nawyk przy grzybobraniu może kosztować zatrucie. Błąd popełniają nawet doświadczeni grzybiarze

Ulewne deszcze cieszą grzybiarzy, bo niemal w całej Polsce pojawiły się już grzyby. To głównie kurki, różnego rodzaju borowiki, kanie czy koźlarze, ale grzybiarze chwalą się też popularnymi podgrzybkami czy maślakami. W lasach nietrudno spotkać grzybiarz, który grzyby zbierają do reklamówek czy plastikowych wiaderek. To błąd, który może skończyć się zatruciem.

Z reklamówką na grzyby – dlaczego nie wolno tego robić?

Zasada jest bardzo prosta: grzyby należy zbierać do przewiewnych koszyków, w żadnym przypadku do foliowych reklamówek, ponieważ powodują one zaparzanie i przyspieszają psucie grzybów. Z tego samego powodu nie najlepszym wyborem są plastikowe wiadra. – Chodzimy po lesie, zbieramy często do jakichś reklamówek grzyby. Potem długo wracamy do domu. Jest ciepło – to się wszystko zaparza: ziemia, plus grzyby, plus bakterie. I powstaje toksyczna mieszanina, którą się można zatruć po spożyciu posiłku, w którym namnożyły się bakterie – mówił dr Piotr Hydzik ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, cytowany przez Serwis Zdrowie PAP.

Bezpieczne grzybobranie – o czym pamiętać?

Każdego roku eksperci sanepidu przypominają o zasadach, które pomogą ustrzec się zatrucia grzybami. Oprócz zbierania grzybów w odpowiednie pojemniki to cała lista ważnych rad.

Należy zbierać wyłącznie te grzyby, co do których nie mamy jakichkolwiek wątpliwości, że są jadalne (warto korzystać z atlasów).

Należy zbierać wyłącznie grzyby wyrośnięte i dobrze wykształcone, gdyż młode owocniki, bez wykształconych cech danego gatunku są najczęściej przyczyną tragicznych pomyłek.

Początkujący grzybiarze powinni zbierać wyłącznie grzyby rurkowe, ponieważ w tej grupie nie ma grzybów śmiertelnie trujących i jest dużo mniejsze ryzyko zatrucia.

Należy unikać błędnych metod rozpoznawania gatunków trujących (zabarwienie cebuli podczas gotowania, ciemnienie srebrnej łyżeczki, gorzki smak – gatunki śmiertelnie trujące, jak np. muchomor zielonawy – sromotnikowy, mają przyjemny, słodkawy smak).

Nie należy przechowywać świeżych grzybów ani potraw z grzybów zbyt długo.

Nie należy zbierać grzybów w okolicach skupiska odpadów, tj. przy zakładach produkcyjnych, jak również rosnących w rowach lub na skraju lasu oraz przy drogach o dużym natężeniu ruchu – grzyby wchłaniają ze swego otoczenia metale ciężkie i inne zanieczyszczenia.

W razie wątpliwości warto skorzystać z pomocy grzyboznawcy. Eksperci, którzy przejrzą grzybowe zbiory i fachowo je ocenią, każdego roku w sezonie grzybowym dyżurują w powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

