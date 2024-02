Przybory kuchenne wycofane z rynku. Mogą być rakotwórcze

Główny Inspektor Sanitarny (GIS) poinformował o wycofaniu z rynku zestawu akcesoriów kuchennych. W jego skład wchodzi łyżka do spaghetti, łyżka cedzakowa oraz łopatka. Powodem tej decyzji było stwierdzenie migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych z tych przyborów kuchennych do żywności.

Szczegóły na temat wycofanych przyborów kuchennych

Główny Inspektor Sanitarny w udostępnionym komunikacie podał szczegóły dotyczące wycofanych akcesoriów kuchennych:

Produkt: 7410500 Zestaw przyborów kuchennych (3 sztuki)

Numer partii: Q 116784

Kod kreskowy: 8003512787676

Importer: Pengo SpA Italy Via A. Pigafetta n°3, Bassano del Grappa (VI), 36061

Dystrybutor w Polsce: Action Logistic Poland Sp. z o. o., ul. Wojewódzka 10, 40-026 Katowice

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują proces wycofywania wskazanych akcesoriów kuchennych ze sprzedaży. Osoby posiadające te przybory powinny natychmiast zaprzestać ich używania i zwrócić towar do sklepu, w którym został zakupiony. Klienci mogą ubiegać się o zwrot pieniędzy.

Czym są pierwszorzędowe aminy aromatyczne?

„Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje szkodliwe dla zdrowia, które nie powinny znajdować się w żywności” – czytamy w komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego. Związki te wykorzystuje się do produkcji niektórych tworzyw sztucznych, barwników oraz klejów oraz opakowań do żywności. Aminy aromatyczne zostały zaklasyfikowane jako potencjalnie rakotwórcze, co oznacza, że mogą przyczyniać się do rozwoju chorób nowotworowych. Są uznawane za niebezpieczne, gdy – pod wpływem określonych reakcji chemicznych – przedostają się do jedzenia w ilościach przekraczających dopuszczalne limity.

