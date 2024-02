Nigdy nie rób tego podczas mrożenia żywności. Przez te błędy narażasz zdrowie

Dzięki obniżeniu temperatury produktów spożywczych można wydłużyć ich termin przydatności do spożycia. Zimno spowalnia rozwój mikroorganizmów odpowiedzialnych za psucie się jedzenia. Mrożenie pozwala więc zmniejszyć ryzyko marnowania żywności, a w konsekwencji sporo zaoszczędzić. By jednak czerpać ze wszystkich korzyści, jakie niesie za sobą ta metoda, trzeba pamiętać o przestrzeganiu kilku prostych zasad. Nierzadko jeden z pozoru błahy błąd może zniweczyć cały wysiłek włożony w przechowywanie zapasów. Zobacz, jakie pomyłki zdarzają się najczęściej.

Błąd 1: Mrożenie żywności w nieodpowiednich opakowaniach

Przy mrożeniu żywności każdy szczegół ma znaczenie – również to, w jakich opakowaniach umieszczasz produkty, zanim trafią do zamrażarki. Wkładanie jedzenia do woreczków foliowych nie jest najlepszym pomysłem. Nie pozwalają one na właściwe zabezpieczenie produktów przed czynnikami zewnętrznymi. W efekcie tracą one swoje właściwości i szybko ulegają zepsuciu. Popełniasz błąd także wtedy, gdy trzymasz jedzenie w pudełkach po lodach. To opakowania jednorazowego użytku. Ich wielokrotne wykorzystywanie zwiększa ryzyko uwalniania mikroplastiku, który może przedostać się do jedzenia. Mrożonki należy przechowywać w przeznaczonych do tego opakowaniach. Kupisz je w sklepach lub hipermarketach (stacjonarnych i internetowych).

Błąd 2: Mrożenie gorącej lub ciepłej żywności

Kolejnym „grzechem” popełnianym podczas mrożenia żywności jest wkładanie do zamrażarki potraw niemal od razu po ich przygotowaniu. Trzeba wystudzić żywność przed umieszczeniem jej w urządzeniu. Pominięcie tego kroku naraża sprzęt na poważną awarię z uwagi na nagły wzrost temperatury. Pamiętaj, że gorące jedzenie „oddaje” ciepło do najbliższego otoczenia. Grozi to nie tylko uszkodzeniem zamrażarki, ale też szybszym zepsuciem wszystkich przechowywanych w niej produktów.

Błąd 3: Brak etykiet na mrożonych produktach

Jak często zdarza ci się wkładać jedzenie do zamrażarki w nieoznaczonych opakowaniach? Taka „niefrasobliwość” to duży błąd. Po kilku dniach możesz już nie pamiętać, co znajduje się w poszczególnych pojemnikach. Nie zapominaj, że mrożenie przedłuża termin przydatności do spożycia, ale tylko przez jakiś czas. Zbyt długie przechowywanie mrożonek również jest szkodliwe. Optymalny czas to 3-6 miesięcy, choć wszystko zależy od rodzaju żywności. Najkrótszy termin dotyczy mięs, wędlin i podrobów, a także gotowych potraw (najlepiej zużyć je w ciągu kilku tygodni).

Błąd 4: Mrożenie nieodpowiedniej żywności

Nie każda żywność nadaje się do mrożenia. Nie wkładaj do zamrażarki produktów takich jak na przykład pomidory, ogórki, sery, kremy itp. Stracą swoją konsystencję i właściwości odżywcze. W rezultacie trzeba je będzie wyrzucić. Nigdy też nie zamrażaj tej samej żywności dwa razy, jeśli nie chcesz narazić się na poważne dolegliwości gastryczne i zatrucie pokarmowe.

