Jak przechować jabłka przez całą zimę? Znamy sposób

Jabłka to jedne z najpopularniejsze owoców w Polsce. Są nie tylko smaczne, ale też bardzo zdrowe. Jak wskazują najnowsze badania, te owoce wspomagają odchudzanie, ale też poprawiają naszą odporność. Jabłka zawierają bogactwo witamin i minerałów. Znajdziemy w nich m.in.:

witaminę C,

kwas foliowy,

witaminę A,

witaminę K,

wapń,

fosfor,

magnez,

żelazo.

Jabłka oczyszczają organizm z toksyn

Jabłka są źródłem pektyn, które oczyszczają organizm z toksyn. Dzięki ich działaniu metale ciężkie, na przykład kobalt oraz ołów zostają wydalone z naszego organizmu.

W jakiej temperaturze przechowywać jabłka?

Jabłka najlepiej przechowywać w temperaturze od 0 do 4 stopni C. Zarówno powyżej, jak i poniżej tych wartości owoce szybko się zepsują. Najlepszym miejscem będzie więc piwnica lub chłodna spiżarnia, ale można też schować je do lodówki. Jabłek nie powinno się umieszczać w pobliżu innych owoców czy warzyw, bo mogą wchłonąć ich zapach. Natomiast owoce, które leżą w ich pobliżu, szybciej się zepsują. Dzieje się tak za sprawą etylenu wydzielanego przez jabłka. Dlatego każde jabłko najlepiej okręcić w papier.

Przykryj jabłka papierem

Jeśli jabłka umieszczamy w skrzynce, którą włożymy na zimę do piwnicy, to warto dno wyłożyć kilkoma warstwami gazet, które będą przeciwdziałać powstawaniu nadmiernej wilgoci. W tak przygotowanych pojemnikach luźno układamy owoce, a następnie przykrywamy wypełnione skrzynie kolejną warstwą papieru. Spowolni to proces dojrzewania owoców. Do skrzynki trzeba zaglądać co jakiś czas i usuwać zgniłe owoce.

Czy można mrozić jabłka?

Jabłka doskonale nadają się do mrożenia. Najlepiej obrać je, wykroić gniazda nasienne, a następnie pokroić i rozłożyć na arkuszu ręcznika papierowego, aby lekko obeschły. Potem trzeba przełożyć je do zamykanego plastikowego pojemnika lub woreczka. Zamrożone jabłka zachowają przydatność do spożycia maksymalnie przez 12 miesięcy.

