Groźna bakteria w hamburgerach. Jest decyzja o wycofaniu produktu z rynku

Główny Inspektorat Sanitarny wydał postanowienie o natychmiastowym wycofaniu produktu ze sklepów. Decyzja ta ma związek z działaniami urzędowymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która przeprowadziła kontrolę mięsa. W jednej z pięciu partii wykryto obecność bakterii salmonella.

Hamburger drobiowy – szczegóły wycofanej partii

Główny Inspektorat Sanitarny w udostępnionym komunikacie podał więcej informacji na temat skażonej partii mięsa:

Nazwa produktu: Hamburger drobiowy Classic, 250g, marki yano

Numer partii: 6350290081

Termin przydatności do spożycia: 27.03.2024

Kod kreskowy: 5 900751 015603

Producent: ANIMEX FOODS Sp. z o.o. Oddział w Opolu, ul. Drobiarska 4, 45-410 Opole, WNI 16610501

Firma ANIMEX FOODS przeprowadziła analizę ryzyka. Stwierdzono, że proces produkcyjny przebiegał w kontrolowanych warunkach, zgodnie z ustalonymi procedurami. Badania mięsa, z którego wyprodukowano skażonego hamburgera nie wykazały obecności salmonelli. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu również przeprowadził postępowanie wyjaśniające. Zdecydowano, że wycofanie mięsa ze sprzedaży to krok wystarczający do zakończenia sprawy.

Czym grozi spożycie skażonego hamburgera drobiowego?

Główny Inspektorat Sanitarny zaleca, by nie spożywać wskazanego produktu. Należy go wyrzucić lub oddać do sklepu. Zjedzenie hamburgera może się bowiem skończyć zatruciem pokarmowym i doprowadzić do wystąpienia przykrych dolegliwości gastrycznych w postaci biegunki, mdłości, wymiotów i bólów brzucha. W niektórych przypadkach zakażenie salmonellą może mieć cięższy przebieg i wywołać wiele groźnych powikłań, takich jak na przykład zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych czy sepsa (posocznica). Dotyczy to zwłaszcza osób z obniżoną odpornością i chorobami przewlekłymi (pacjentów onkologicznych, seniorów itp.).

Czytaj też:

Zatrucie salmonellą – które objawy powinny zaniepokoić?Czytaj też:

4 błędy, które mogą prowadzić do zakażenia się salmonellą. Wszyscy je popełniamy