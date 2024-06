Te produkty zwiększają ryzyko raka. Unia Europejska wprowadza zakaz ich stosowania

Unia Europejska (UE) wycofuje zezwolenie na stosowanie ośmiu aromatów dymu wędzarniczego jako dodatków do żywności. Tę decyzję poparło 27 państw członkowskich. Z najnowszego raportu Komisji Europejskiej wynika, że spożycie środków aromatyzujących zwiększa ryzyko wystąpienia różnego rodzaju problemów zdrowotnych, w tym nowotworów.

Czym są aromaty dymu wędzarniczego?

Aromaty dymu wędzarniczego to rozmaite substancje pozyskiwane w procesie pirolizy, czyli suchej destylacji drewna. Przebiega on w wysokiej temperaturze (400-1000 stopni Celsjusza) bez udziału powietrza. Jego rezultatem jest płynny dym oczyszczony z popiołu i smoły. Substancja znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym. Jest powszechnie dodawana do różnych produktów spożywczych. Można ją znaleźć między innymi w artykułach, takich jak na przykład: chipsy o smaku sosu barbecue czy bekonu. Wykorzystują je również producenci szynek i wędlin, a także gotowych sosów, a nawet zup.

Badania przeprowadzone przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) powiązały aromaty dymu wędzarniczego z genotoksycznością, czyli zdolnością do uszkadzania materiału genetycznego komórek. Te zmiany mogą doprowadzić do rozwoju nowotworów oraz chorób o podłożu genetycznym. Co więcej, jak zauważa EFSA, nie można określić bezpiecznego poziomu spożycia wskazanych substancji. Dlatego najlepszym rozwiązaniem wydaje się, jak twierdzą przedstawiciele Komisji Europejskiej, całkowite wycofanie wskazanych środków z rynku Unii Europejskiej.

Co oznacza decyzja Unii Europejskiej dla konsumentów?

Decyzja Unii Europejskiej spotkała się ze sporym sprzeciwem producentów żywności. Wskazują oni, że wycofanie aromatów dymu wędzarniczego z rynku może powodować ogromne straty dla gospodarek państw członkowskich. A co postanowienie UE oznacza dla indywidualnych konsumentów? Artykuły spożywcze zawierające zakazane substancje mogą zniknąć z półek sklepowych, jeśli ich wytwórcy nie znajdą alternatywnego sposobu aromatyzowania żywności. Producenci słonych przekąsek mają na to dwadzieścia cztery miesiące, a firmy wytwarzające wędliny i szynki – pięć lat. Po tym czasie aromaty dymu wędzarniczego nie będą już dostępne w UE.

