Ten związek może powodować raka wątroby. Jest w wielu popularnych produktach spożywczych

Kumaryna to naturalny związek występujący w niektórych roślinach i przyprawach. Ma szerokie zastosowanie w przemyśle, na przykład do maskowania nieprzyjemnych zapachów. Zawiera go też wiele popularnych produktów spożywczych. Spożywanie ich w dużych ilościach może wywołać wiele negatywnych konsekwencji. Sprawdź, dlaczego kumaryna jest niebezpieczna i zobacz, gdzie można ją znaleźć.

Dlaczego kumaryna może być trucizną?

Kumaryna, spożywana w zbyt dużych ilościach, znacznie zaburza funkcjonowanie organizmu. Wykazuje właściwości hepatotoksyczne. Uszkadza komórki wątroby i wywołuje wiele dolegliwości, między innymi wymioty i nudności. Zwiększa ryzyko wystąpienia żółtaczki, wodobrzusza, ostrej niewydolności wątroby, encefalopatii wątrobowej, marskości oraz raka wątroby, a także krwawienia z przewodu pokarmowego.

Zaburzenia w działaniu wątroby wpływają negatywnie na funkcjonowanie centralnego układu nerwowego. Sprzyja rozwojowi encefalopatii wątrobowej. W przebiegu choroby pojawiają się takie objawy jak na przykład: drżenie rąk, dezorientacja, kłopoty z pamięcią i koordynacją ruchową, wahania nastroju, niewyraźne mówienie, trudności w pisaniu i rysowaniu, a także poruszaniu się, problemy z zaśnięciem lub nadmierna senność. Wskazane symptomy mogą mieć różne nasilenie. W niektórych przypadkach encefalopatia wątrobowa prowadzi do śpiączki wątrobowej.

Gdzie można znaleźć kumarynę?

Największych ilości kumaryny dostarcza w cynamon chiński (Cassia). Szacuje się, że zawiera on średnio 3 gramy związku na kilogram, przy czym jego najwyższe stężenie nierzadko wynosi nawet 10 g na kilogram przyprawy. Kumarynę znajdziemy również w takich produktach jak na przykład: kurkuma, cytrusy, maliny, borówki, trawa żubrowa czy fasola tonka. Warto zauważyć, że dwa ostatnie z wymienionych produktów nie są dopuszczone do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Natomiast w Polsce można je kupić bez większego problemu.

Jaka dawka kumaryny jest bezpieczna?

Warto podkreślić, że tylko kumaryna spożywana w nadmiernych ilościach wykazuje toksyczne właściwości. Związek przyjmowany w niewielkich dawkach ma pozytywny wpływ na organizm. Działa przeciwzakrzepowo i przeciwbakteryjnie. Tolerowane dzienne spożycie wynosi – jak czytamy w komunikacie wystosowanym przez jedną z Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych – 0,1 mg kumaryny na kg masy ciała na dzień. To wartość określona przez Federalny Instytut Oceny Ryzyka w Niemczech na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka zdrowotnego, jakie może stwarzać kumaryna obecna w żywności.

