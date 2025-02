GIS alarmuje o wycofaniu popularnych przekąsek z Lidla. Sprawdź, czy też je kupiłeś

Główny Inspektor Sanitarny wydał pilny komunikat. Poinformował w nim o dobrowolnym wycofaniu popularnych przekąsek z rynku. Osobne oświadczenie wydał w tej sprawie ich dystrybutor. Chodzi o sieć sklepów Lidl. Jeśli masz w domu wadliwe słodycze, lepiej ich nie jedz. W przeciwnym razie ryzykujesz zdrowiem.

Jakie przekąski wycofano z Lidla?

„Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany o prowadzonym przez firmę Lidl sp. z o.o. sp.k. dobrowolnym wycofaniu precli w czekoladzie mlecznej i deserowej. Dystrybutor poinformował, że aktualnie nie można wykluczyć, że spożycie produktu może spowodować uczucie pieczenia w ustach oraz bolesność języka i jamy ustnej” – czytamy w komunikacie udostępnionym przez GIS. Zamieszczono w nim również bardziej szczegółowe informacje na temat wadliwego produktu:

Nazwa produktu: Alpenfest Precle w czekoladzie (mlecznej i deserowej)

Opakowanie: 140 gramów,

Numer partii: 8537,

Najlepiej spożyć przed końcem: 31.05.2025 r.,

Producent: Felföldi Édességgyártó Kft., Węgry

Dystrybutor: Lidl sp. z o.o. sp.k., ul. Poznańska 48, Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne

Działania podjęte przez Lidl zostały uzgodnione z producentem przekąsek. Proces wycofywania precli z rynku monitorują i nadzorują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Co zrobić z wadliwymi preclami?

Lidl i Główny Inspektor Sanitarny apelują, by nie spożywać wadliwych przekąsek. Należy je wyrzucić lub zwrócić do sklepu, w którym zostały nabyte. Można to zrobić bez okazywania paragonu (dowodu zakupu). Warto podkreślić, że procedura wycofania dotyczy wyłącznie wskazanej wyżej partii precli. Wszystkie inne towary wyprodukowane przez Felföldi Édességgyártó Kft. i sprzedawane w sklepach Lidl są bezpieczne i nadają się do spożycia. Nie trzeba obawiać się ich jedzenia.

