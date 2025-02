Fit gofry z płatkami owsianymi to moje odkrycie. Możesz zajadać się nimi nawet na diecie

Gofry to pyszny przysmak, który uwielbiają zarówno dzieci, jak i dorośli. Można je podawać na wiele sposobów – na słodko z owocami, bitą śmietaną i syropem albo w wersji wytrawnej z serem, szynką i warzywami. Są szybkie i łatwe w przygotowaniu, dzięki czemu świetnie sprawdzają się na śniadanie, deser czy przekąskę. Ich chrupiąca skórka i puszyste wnętrze sprawiają, że trudno im się oprzeć. Okazuje się, że w łatwy sposób można sprawić, że będą one jeszcze smaczniejsze.

Jak zrobić fit gofry z płatkami owsianymi? Prosty przepis

Najbardziej znanym daniem z płatków owsianych jest oczywiście owsianka. Cieszy się ona bardzo dużą popularnością – jest idealnym pomysłem na szybką, pyszną i pożywną kolację czy śniadanie. Jednak po jakimś czasie może się znudzić. Wtedy dobrą alternatywą jest przygotowanie na przykład gofrów owsianych. Mogą wcinać je nawet osoby, które są w trakcie procesu odchudzania się.

Przepis: Gofry z płatkami owsianymi Te gofry są proste w przygotowaniu, a zdrowe i wspaniale chrupiące Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 167 w każdej porcji Składniki 160 g płatków owsianych

2 łyżeczki cukru

1 łyżeczka proszku do pieczenia

400 ml mleka roślinnego

1 łyżka oleju

1/2 łyżeczki soli Sposób przygotowania Mieszanie składnikówNajpierw umieśćcie wszystkie składniki w kielichu blendera, a następnie zblendujcie na gładką masę. Odstawcie na około 15 minut, by ciasto zgęstniało. Smażenie gofrówGofrownicę posmarujcie odrobiną oleju, a następnie ją rozgrzejcie. Później partiami wylewajcie ciasto i pieczcie gofry.

Podając gofry, pamiętaj o tym, by wystrzegać się kalorycznych i tuczących dodatków, takich jak na przykład krem czekoladowy. O wiele lepszym wyborem będzie jogurt naturalny, świeże owoce czy oprószenie całości cynamonem.

Gofry z płatków owsianych są idealne na odchudzanie

Takie gofry również idealnie sprawdzą się na dietetyczne śniadanie czy przekąskę. Ich najważniejszym składnikiem są oczywiście płatki owsiane. To właśnie ten dodatek sprawia, że jedzenie tak przyrządzonego smakołyku jest wskazane dla osób walczących z nadprogramowymi kilogramami. Jedzenie płatków owsianych może wspomóc odchudzanie, ponieważ są one bogate w błonnik pokarmowy, który zapewnia uczucie sytości na dłużej i zmniejsza ochotę na podjadanie. Dodatkowo mają niski indeks glikemiczny, co pomaga utrzymać stabilny poziom cukru we krwi i zapobiega nagłym napadom głodu. Ich jedzenie wspiera też metabolizm i poprawia trawienie. Regularne spożywanie płatków owsianych może także wspomóc redukcję tkanki tłuszczowej poprzez regulację gospodarki insulinowej i poprawę pracy jelit. Warto więc włączyć je do diety, jeśli celem jest zdrowa utrata wagi.

