Woda z imbirem czy cytryną na odchudzanie? Co daje picie wody z imbirem?

Imbir znany jest ze swoich zdrowotnych właściwości od tysięcy lat. Jego dobroczynne działanie na organizm polega nie tylko na dostarczaniu mikroelementów, ale także na ochronie organizmu przed rozwojem drobnoustrojów. Konkurencyjnym składnikiem pokarmowym jest cytryna, z której sok również jest znany z szeregu zdrowotnych właściwości. Oba warianty upodobali sobie także miłośnicy zdrowego odchudzania. Który z napojów jest zdrowszy?

Właściwości wody z cytryną i imbirem

Woda z imbirem i cytryną to napój, po który najczęściej sięgamy w okresie przeziębienia. I słusznie – imbir działa rozgrzewająco, pobudza krążenie krwi, dzięki czemu organizm szybciej pozbywa się wirusów i chorobotwórczych drobnoustrojów. Cytryna dodatkowo wspomaga oczyszczanie i dostarcza dawki witaminy C. Taki napój może też dodać nam energii w czasie przeziębienia.

Warto jednak wiedzieć, że to połączenie ma dużo więcej korzystnych właściwości. Imbir ułatwia trawienie, wzmacnia procesy ze strony przewodu pokarmowego, zwiększa uczucie sytości i przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej. Z tego względu spożywanie naparów z imbirem zaleca się osobom, które chcą stracić na wadze i przyspieszyć spalanie tłuszczów. Oprócz tego imbir powoduje zmniejszenie wchłaniania glukozy, może również działać kojąco u osób, które cierpią na wrzody żołądka.

Imbir – smak Orientu w polskiej kuchni

Imbir największą popularność zdobył w południowo-wschodniej części Azji, skąd się wywodzi i gdzie stanowi wartościową przyprawę dodawaną do wielu potraw. W ostatnich latach zaczął cieszyć się ogromną popularnością także w Polsce dzięki wyjątkowym walorom smakowym i zdrowotnym. Może być z powodzeniem stosowany jako przyprawa do potraw oraz napojów. Związki zawarte w korzeniu imbiru wspierają organizm w walce z pasożytami, wirusami i bakteriami, które bytują wewnątrz organizmu. Przeciwdziała także procesom utleniania, które wpływają na przyspieszenie starzenia się organizmu. Jest to również naturalny środek przeciwbólowy i przeciwzapalny, a jego prozdrowotne właściwości są bardzo szerokie. Ciepła woda z imbirem nie tylko świetnie smakuje, ale także wspomaga wiele procesów zachodzących w organizmie, a jej lecznicze zastosowanie jest bezpieczne nawet dla dzieci.

Oprócz tych niewątpliwych zalet, jakie charakteryzują imbir, roślina ta sprawdza się także w walce z bólem. Wykazuje ponadto działanie przeciwzapalne. W przypadkach dolegliwości żołądkowych likwiduje nudności i przyczynia się do znacznej redukcji występowania wymiotów. Ponadto umożliwia obniżenie poziomu cukru we krwi, wspiera organizm w neutralizowaniu wrzodów żołądka oraz wspomaga organizm w walce z macierzystymi komórkami nowotworowymi. Wspiera organizm w wytwarzaniu kwasu żołądkowego, żółci i soku trzustkowego. Dopełnieniem i ukoronowaniem tych wszystkich dobroczynnych właściwości imbiru jest naturalne przyspieszenie spalania tłuszczu, a dzięki temu – walka z nadprogramowymi kilogramami.

Woda z imbirem – właściwości prozdrowotne

Właściwości lecznicze imbiru są znane od dawna. Imbir to najstarszy środek przeciwbólowy świata, który dodatkowo pomaga łagodzić stany zapalne, obniża cholesterol, reguluje poziom cukru, działa żółciopędnie i zwalcza bóle menstruacyjne. Dodatkowo imbir wspomaga wydzielanie śliny, działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie, dlatego można go stosować w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła. Woda z imbirem wpływa również na odporność organizmu i może stanowić naturalny antybiotyk.

Co ciekawe, imbir wspiera wydzielanie soków trawiennych i może stanowić jeden z czynników wspomagających uzyskanie płaskiego brzucha. Pobudza wydzielanie śliny, dzięki czemu przyspiesza czynności trawienne i przyspiesza utratę wagi. Wspiera też proces termogenezy i pomaga w spalaniu tkanki tłuszczowej, dlatego jest ważnym elementem diety w procesie odchudzania. Aby cieszyć się właściwościami imbiru, można sięgnąć zarówno do wyciągów sproszkowanego kłącza w postaci gotowych preparatów lub wybrać świeży korzeń imbiru, który można dodawać do wody.

Imbir a odchudzanie

Woda z sokiem wyciśniętym z korzenia imbiru pozwala zwiększyć wydzielanie soku żołądkowego. Dzięki temu wpływa korzystnie na pobudzenie procesów trawienia pokarmów. Powinny mieć to na względzie osoby cierpiące z powodu wrzodów żołądka oraz chorób dwunastnicy – w takim wypadku należy zrezygnować ze spożywania imbiru w jakiejkolwiek postaci na głodny żołądek i skonsultować z lekarzem, czy spożywanie imbiru jest generalnie wskazane. Imbir ponadto pobudza organizm do oczyszczania się z toksyn. Wykazuje także właściwości termogenne, które sprzyjają spalaniu tłuszczu, zwłaszcza z okolic brzucha. Warto popijać wodę z imbirem jako uzupełnienie zdrowej diety i higienicznego trybu życia.

Czy cytryna również odchudza?

Cytryna kojarzy się przede wszystkim z witaminą C i domowymi sposobami na walkę z przeziębieniem – wykazuje działanie odkażające w różnego rodzaju infekcjach. Coraz częściej jednak doceniane są także pozostałe zdrowotne właściwości tego żółtego owocu. Napój w postaci wody z dodatkiem soku z cytryny wpływa korzystnie na przyspieszenie procesów trawiennych oraz ułatwia wydalanie. Sok z cytryny rozpuszcza zalegające masy kałowe i kamienie trzustkowe. Dzięki temu organizm ma ułatwione zadanie, jeżeli chodzi o pozbycie się nagromadzonych toksyn. Cytryna ponadto pozwala obniżyć ciśnienie krwi. Ten fakt może ucieszyć zwłaszcza osoby starsze, które często zmagają się także z cholesterolem i miażdżycą.

Warto wiedzieć, że cytryna sama w sobie nie posiada właściwości odchudzających. Dopiero w połączeniu na przykład z imbirem przyspiesza procesy spalania tłuszczu. Owoc ten jednak charakteryzuje się dużą zawartością pektyn, które pozwalają na lepszą regulację wypróżnień, a ponadto obniża łaknienie. Właściwości oczyszczające organizm pozwalają pozbyć się toksyn oraz nadmiaru wody, dlatego sok z cytryny może przyczynić się do zmniejszenia obwodów.

Napój z imbiru na odchudzanie – przepis

Aby przygotować napój z imbiru na odchudzanie, warto skorzystać z poniższych wskazówek. Wystarczy świeży imbir umyć i obrać ze skórki, a następnie pokroić na plasterki. Taki imbir zalewamy wrzącą wodą i odstawiamy do wystudzenia. Gdy przestygnie, dodajemy plastry cytryny i pijemy. Smacznego!

Woda z imbirem, cytryną, cynamonem i miodem na czczo

Dobrym pomysłem nie tylko na odchudzanie, ale również na wzmocnienie odporności organizmu, jest codzienne picie wody z imbirem, cytryną, cynamonem i miodem na czczo. Taki napój wspiera procesy trawienne, wspomaga odporność organizmu i dodaje energii. Aby go przygotować, wystarczy na noc zostawić szklankę wody z 2 łyżkami miodu, połową łyżeczki cynamonu oraz kawałkiem świeżego imbiru. Rano pijemy miksturę na czczo.

Czy imbir zalewa się gorącą wodą?

Pokrojony świeży imbir można zalać gorącą wodą i poczekać aż się zaparzy. Można również dodać go do rondelka z wodą i gotować na kuchence. Taki napój świetnie smakuje z dodatkiem soku malinowego, goździków czy cynamonu.

Ile razy dziennie można pić wodę z imbirem?

Napój z imbirem można pić codziennie, ale warto pamiętać, by nie przekraczać dawki 5 gramów na dobę. Kawałek imbiru pokrojony na kawałki to wystarczająca ilość do przygotowania dużej ilości napoju, który można popijać w ciągu dnia małymi łykami.

