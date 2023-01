Mało znane skutki uboczne diety keto. Zastanów się zanim przejdziesz na dietę

Według ekspertów ds. żywienia typowa dieta niskowęglowodanowa ogranicza dzienne spożycie węglowodanów do 60 do 130 gramów. Dieta ketogeniczna wymaga ograniczenia ich poniżej 30 gramów dziennie. Wiąże się to z niespożywaniem niektórych produktów lub spożywaniem ich w bardzo małych ilościach. Należą do nich: chleb, słodycze, makaron, warzywa skrobiowe, rośliny strączkowe, owoce. W diecie keto są one zastępowane mięsem, drobiem, rybami, jajami, warzywami nieskrobiowymi, orzechami i nasionami. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że zmiany w diecie wpływają na cały organizm.

Efekty uboczne przejścia na dietę niskowęglowodanową

Niepokój i bóle głowy

Jednym z najwcześniejszych skutków ubocznych diety niskowęglowodanowej są bóle głowy. Do uzyskania energii mózg wykorzystuje w pierwszej kolejności glukozę, którą czerpie z węglowodanów. Dopiero potem „przełącza” się na ketony w celu uzyskania energii. Ponieważ mózg stale koncentruje się na wykorzystaniu alternatywnego źródła energii, osoby na diecie niskowęglowodanowej mogą odczuwać niepokój i problemy z koncentracją – wskazują eksperci.

Brak energii, obniżenie nastroju

Wraz ze spadkiem preferowanego źródła paliwa w organizmie, czyli węglowodanów, możesz odczuwać brak energii, osłabienie i zmęczenie. Zwykle dolegliwości występują jedynie w początkowych etapach diety niskowęglowodanowej, kiedy organizm dostosowuje się do nowej diety. Węglowodany biorą też udział w wytwarzaniu serotoniny i dopaminy, wykluczenie ich z diety może prowadzić więc do obniżenia nastroju i zmniejszenia poziomu motywacji. Jeśli objawy są dokuczliwe i nie mijają po kilku dniach, można rozważyć zwiększenie ilości węglowodanów w diecie.

Skurcze mięśni

Produkty pełnoziarniste to szeroka gama wyrobów zbożowych, które zawierają nieoczyszczone ziarna. Stanowią źródło węglowodanów, ale też składników odżywczych i minerałów, takich jak potas, wapń i sód. Jak wskazują eksperci, są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania mięśni. Wyeliminowanie ich z diety bez odpowiedniej kompensacji innymi niskowęglowodanowymi produktami może prowadzić do skurczów mięśni i przyspieszonego bicia serca.

Zaparcia

Efektem zmniejszenia ilości węglowodanów w diecie mogą być zaparcia. Jeśli nie jesz wystarczającej ilości produktów zawierających węglowodany i błonnik, takich jak na przykład fasola czy produkty pełnoziarniste, może to zakłócać ruchy jelit i powodować problemy z wypróżnieniem.

