Co jedzą stulatkowie? Zasady „diet nieśmiertelnych” są proste

Blue zones to regiony, w których żyje najwięcej stulatków na świecie. Zaliczają się do nich:



wyspa Ikaria w Grecji,

prowincja Oristano na Sardynii,

wyspa Okinawa w Japonii,

Loma Linda w Kalifornii,

Nicoya na Kostaryce.

O wyższej niż przeciętna długości życia mieszkańców tych regionów decydują nie tylko panujące tam warunki, ale przede wszystkim tryb życia i sposób odżywiania.

Co łączy diety mieszkańców niebieskich stref?

Mieszkańcy blue zones żyją w różnych regionach kuli ziemskiej, ale w ich diecie widać pewne podobieństwa. Posiłki składają się głównie z warzyw i zawsze komponowane są na bazie świeżych składników.

We wszystkich tych regionach ludzie uważnie dobierają produkty, z których przygotowują posiłki i nie sięgają po przetworzone dania. Nie występuje tam więc problem spożywania nadmiernej ilości tłuszczów nasyconych czy utwardzonych, węglowodanów prostych, cukru, konserwantów czy sztucznych spulchniaczy i barwników. Istnieje zatem znacznie niższe ryzyko rozwoju otyłości, hipercholesterolemii czy chorób układu krążenia. Ludzie są zdrowsi i żyją dłużej.

Co jedzą stulatkowie z blue zones?

Sekret długowieczności stulatków tkwi głównie w świeżych produktach, które pozyskiwane są z lokalnych upraw. Dania są proste, komponowane z kilku składników, zawsze wzbogacone o oliwę z oliwek, zawierającą zdrowe kwasy tłuszczowe. Mieszkańcy niebieskich stref jedzą dużo świeżych warzyw i owoców, w diecie nie brakuje też warzyw strączkowych, ziaren i nasion.

Dieta nieśmiertelnych jest wolna od czerwonego mięsa, wysoko przetworzonych produktów, słodyczy czy dań typu instant bogatych w cukier i węglowodany. Dzięki temu w tych regionach znacznie rzadziej występują choroby cywilizacyjne – tak powszechne w cywilizacji zachodniej.

Jak wyglądają posiłki stulatków?

Co ciekawe, mieszkańcy blue zones nie jedzą obfitych posiłków. Są one raczej skromne, ale bogate w substancje odżywcze i dostarczające wszystkich niezbędnych składników do prawidłowego funkcjonowania mózgu, serca, układu immunologicznego. Niewielkie porcje nie obciążają również układu trawiennego, wspierają procesy trawienne i zmniejszają ryzyko występowania zaburzeń trawiennych.

Jak zastosować dietę długowieczności?

Jeśli chcemy wydłużyć swoją długość życia i poprawić kondycję zdrowotną, powinniśmy przede wszystkim uważnie komponować posiłki. Dobrze jest pozbyć się z kuchni wszystkich przetworzonych produktów, gotowych sosów, mrożonek, zup w proszku, produktów bogatych w cukier i węglowodany.

Warto za to wzbogacić dietę o świeże i dobre jakościowo warzywa i owoce. Najlepiej kupować je od lokalnych dostawców (lub samodzielnie uprawiać, jeśli mieszkamy w domku z ogródkiem) i komponować z nich 5 zdrowych posiłków dziennie. Nie powinny być one zbyt duże, za to wartościowe. Z diety trzeba także wykluczyć przekąski (zwłaszcza wysoko przetworzone), alkohol (mieszkańcy blue zones sięgają najczęściej po czerwone wino) czy używki.

Taka dieta połączona z odpowiednią dawką ruchu może zmniejszyć ryzyko wystąpienia zawału serca, rozwoju chorób cywilizacyjnych, a także otyłości czy nadwagi. Może także w naturalny sposób wspomagać funkcjonowanie układu immunologicznego.

