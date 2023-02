Jedzenie wpływa na naszą psychikę. Te produkty spożywcze zwiększają niepokój

Nasze wybory żywieniowe mogą poprawiać lub pogarszać kondycję psychiczną. Nieprawidłowa dieta, w której występuje zbyt dużo produktów wysoko przetworzonych, a także cukru i węglowodanów prostych, może nasilać poczucie lęku, zwiększać niepokój i zwiększać ryzyko występowania zaburzeń lękowych. Dlaczego tak się dzieje i jakich produktów należy unikać?

Jelita to nasz drugi mózg

Mózg i jelita połączone są osią mózgowo-jelitową, o której mówi się, że jest to komputer, sterujący zachowaniami człowieka i wpływający na jego prawidłowe funkcjonowanie. Oś mózgowo-jelitowa łączy układ pokarmowy z układem nerwowym i m.in. przez nerw błędny przez całą dobę wysyła sygnały w kierunku mózgu. Wpływają one na funkcje poznawcze człowieka, samopoczucie psychiczne czy odczuwanie lęku.

To oznacza, że zmiany zachodzące w mikrobiocie jelitowej na skutek nieodpowiedniego odżywiania, stosowania antybiotykoterapii, przyjmowania niektórych leków czy nadmiernego stresu, wpływają nie tylko na czynność jelit, ale również mózgu. Dysbioza panująca w jelitach osłabia odporność i przyczynia się do występowania zaburzeń w funkcjonowaniu układu trawiennego, a także wpływa na nasze zachowania i stan psychiki. Nieodpowiednie odżywianie może zatem doprowadzić do pogorszenia nastroju i osłabienia kondycji psychicznej.

Te produkty spożywcze nasilają niepokój

Jeśli chcesz zadbać o swoją kondycję psychiczną i zmniejszyć poziom lęku, powinieneś wyeliminować ze swojej diety następujące produkty:

Wysoko przetworzoną żywność – gotowa żywność zawiera konserwanty, tłuszcze nasycone, kwasy omega-6, a także duże ilości cukru czy węglowodanów prostych. Jest to żywność prozapalna, która może nasilać stany zapalne w organizmie i negatywnie wpływać na czynność jelit. Zbyt duży udział wysoko przetworzonych produktów w diecie może także osłabiać układ odpornościowy, wywoływać uczucie ciężkości i przyczyniać się do dolegliwości trawiennych. Wywiera także ogromny wpływ na układ nerwowy Słodycze i słodkie wypieki – nadmiar cukru w diecie to nie tylko ryzyko pojawienia się cukrzycy, ale prosta droga do osłabienia odporności i nasilenia stanów zapalnych. Cukier rujnuje również nasze zdrowie psychiczne, nasila niepokój i lęk. Olej palmowy – tłuszcze utwardzone i oleje przemysłowe są bogate w kwasy Omega-6 i mogą negatywnie oddziaływać na funkcjonowanie osi mózgowo-jelitowej. Tego rodzaju oleje znajdziemy głównie w fast foodach, gotowej żywności, ale także paczkowanych słodyczach Sztuczne słodziki – substancje słodzące znajdujące się m.in. w napojach mogą także negatywnie oddziaływać na funkcjonowanie centralnego układu nerwowego, zwiększać ryzyko depresji oraz pogarszać nastrój.

