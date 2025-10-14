Nie piję już kawy po obiedzie. Ten zapomniany napar działa lepiej i wspiera wątrobę

Są dni, kiedy czujemy się ciężko nawet po zwykłym obiedzie. Wzdęcia, senność i uczucie przepełnienia potrafią mocno dać się we znaki. W takich sytuacjach wiele osób sięga po kawę lub herbatę, licząc, że te „rozruszają” trawienie i pomogą uporać się z dolegliwościami. Niestety, żaden z tych napojów nie rozwiązuje problemu u źródła, którym bardzo często jest przeciążona wątroba. Wiele osób szuka sposobu na to, by wspomóc jej pracę i proces oczyszczania organizmu z toksyn. Tak trafiłam na ten zapomniany napar. Przyniósł mi więcej korzyści, niż mogłam się spodziewać.

Co pić, by odciążyć wątrobę i wspomóc trawienie?

Napojem, który działa niczym naturalna odtrutka jest napar z ostropestu plamistego. Ta niepozorna roślina nazywana niekiedy mlecznym ostem, potrafi zdziałać prawdziwe cuda, jeśli chodzi o pracę wątroby. Swoje cenne właściwości zawdzięcza zawartej w nim sylimarynie. To właśnie ona chroni komórki narządu. Jednocześnie wspomaga ich regenerację. Wykazuje też silne właściwości antyoksydacyjne. Neutralizuje szkodliwy wpływ wolnych rodników na tkanki, spowalnia procesy starzenia i redukuje stany zapalne.

Co więcej, wspomaga proces usuwania toksyn z organizmu i usprawnia trawienie, zmniejszając ryzyko wystąpienia dolegliwości gastrycznych. Na tym jednak lista jego prozdrowotnych walorów się nie kończy. Na mniej znane zalety ostropestu plamistego wskazują badacze z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – Renata Nurzyńska-Wierdak, Jan Dyduch, Agnieszka Sawicka, Helena Łabuda oraz Halina Buczkowska:

Wyniki najnowszych badań wskazują także na możliwość zastosowania ekstraktów z ostropestu w leczeniu astmy, cukrzycy, chorób neurodegeneracyjnych i nowotworowych – czytamy w artykule zatytułowanym „Ostropest plamisty (Silybum marianum [L.] Gaertn.) – fitochemia i efekty terapeutyczne”.

Jak pić i zrobić napar z ostropestu?

Przygotowanie naparu jest bardzo proste. Wystarczy zalać łyżeczkę zmielonych nasion ostropestu gorącą wodą, a potem zaparzać napój pod przykryciem przez około 10-15 minut. Na koniec wystarczy go przecedzić przez sitko. Najlepsze efekty daje regularne picie „mikstury”. Wystarczy sięgać po nią raz dziennie, na przykład po posiłku. Przeciwskazaniem do jej stosowania jest ciąża, karmienie piersią oraz alergia na ostropest plamisty. Naparu nie należy podawać również dzieciom. Pamiętaj, że może on wchodzić w interakcje z lekami. Dlatego, jeśli jesteś w trakcie farmakoterapii, skonsultuj się z lekarzem, zanim włączysz go do diety.

