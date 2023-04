Chorujesz na łuszczycę? Tych produktów nie może zabraknąć w twojej diecie

Łuszczyca to przewlekła zapalna niezakaźna choroba skóry, która dotyka ok. 2– 4 proc. populacji. Może pojawić się w każdym wieku, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Przyczyny powstawania łuszczycy nie są dokładnie zbadane, wiadomo natomiast, że rozwój zmian chorobowych zależy od czynników genetycznych, immunologicznych, środowiskowych, a także od diety.

Co jeść, jeśli chorujesz na łuszczycę?

W diecie chorych na łuszczycę nie powinno zabraknąć produktów działających przeciwzapalnie, bogatych w cenne dla organizmu kwasy omega-3. Hamują one rozwój choroby, co widoczne jest na skórze. Do grupy produktów przeciwzapalnych należą:

tłuste ryby morskie (śledź, makrela, łosoś, sardynka),

nasiona lnu i olej lniany,

oliwa z oliwek,

nasiona dyni,

orzechy włoskie.

Dieta bogata w warzywa i owoce zapewnia organizmowi znaczące ilości związków o właściwościach przeciwutleniających, do których zalicza się witaminy: C, A, E, ß-karoten i flawonoidy. Zapobiegają one niekorzystnym zmianom spowodowanym stresem oksydacyjnym, który prowadzi do procesu zapalnego w organizmie i nasila objawy łuszczycy. W diecie chorych na łuszczycę powinny często pojawiać się:

marchew,

szpinak,

dynia,

jarmuż,

brokuły,

jagody,

truskawki,

mango.

W łagodzeniu objawów łuszczycy istotna jest również odpowiednia podaż witaminy D, gdyż u chorych na tę chorobę stwierdza się jej niedobór. Jedno z badań przeprowadzonych w Irlandii wskazało, że w mniej słoneczne miesiące poziom witaminy D u uczestników badania spadał, co prowadziło do pogorszenia się stanu ich skóry. Udowodniono również, że witamina D reguluje pracę układu odpornościowego, co jest pożądane w przypadku chorób autoimmunologicznych, do których należy łuszczyca. Dieta pokrywa jednak tylko 20 proc. dziennego zapotrzebowania na tę witaminę, dlatego zalecana jest jej suplementacja. Ogólne wytyczne dla osób dorosłych przewidują dawki od 800 do 2000 IU na dobę w miesiącach jesienno-zimowych, a między 1600 a 4000 IU na dobę u osób otyłych.

Czego unikać w diecie chorych na łuszczycę?

Badania wskazują, że niezdrowy sposób odżywiania, może nasilać procesy zapalne, a w konsekwencji pogarszać przebieg choroby. Do produktów, których spożywanie może przyczyniać się do nasilenia procesów zapalnych w organizmie, zaliczane jest m.in.:

mięso,

nabiał,

przetworzona żywność,

cukier,

alkohol.

