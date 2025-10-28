Zamiast syropu z apteki robię ten z marchewki. Przepis babci działa już po pierwszej łyżce

Gdy przychodzi jesień i na dworze robi się coraz zimniej, wiele osób dopada przeziębienie. Często borykamy się wtedy z kaszlem. Ja, zanim pójdę do apteki, sięgam najpierw po domowy syrop na tę dolegliwość z przepisu mojej babci. Nie tylko pomaga, ale też świetnie smakuje. Pamiętam, że w dzieciństwie uwielbiałam jego smak i to nie zmieniło się do dzisiaj.

Jak zrobić domowy syrop na kaszel? Prosty przepis

Taki syrop robię z marchewki, co dla wielu osób może być zaskoczeniem. Dodaję też kawałek imbiru, odrobinę miodu i wodę.

Przepis: Syrop z marchewki Ten syrop nie tylko pomaga na kaszel, ale też cudownie smakuje. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 6 w każdej porcji Składniki 1 świeża marchewka (najlepiej ekologiczna)

kawałek świeżego imbiru

1–2 łyżki naturalnego miodu

woda — tyle, by przykryć marchewkę w garnku podczas gotowania Sposób przygotowania Przygotowanie marchewkiMarchewkę obierz, umyj i pokrój na małe kawałki. Wrzuć marchew do garnka i zalej wodą tak, by ją przykryła. Postaw na średnim ogniu i gotuj. Łączenie składnikówObierz imbir i pokrój go na mniejsze kawałki, dodaj do garnka z marchewką i gotuj razem, aż marchewka będzie miękka. Po ugotowaniu odsącz wodę z garnka — nie wylewaj jej. Marchewkę wraz z imbirem zmiksuj na gładką masę. Do odcedzonej wody dodaj miód i wymieszaj. Następnie połącz z papką z marchewki i imbiru. Przełóż miksturę do czystego słoiczka.

Marchewka ma właściwości wykrztuśne, dzięki czemu pomaga w upłynnieniu i pozbyciu się zalegającej wydzieliny, czyli flegmy. Dodatkowo jest ona bogata w witaminy, takie jak witaminy A, C, E oraz K, a także te z grupy B, dzięki czemu wspiera cały organizm w walce z infekcją. Miód z kolei ma działanie osłaniające, ponieważ nawilża i chroni ściany gardła. To z kolei pomaga zmniejszyć podrażnienie i suchość, które często wywołują odruch kaszlowy (zwłaszcza w przypadku kaszlu suchego). Dodatkowo ma on działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne, co również jest niezwykle ważne w czasie przeziębienia.

Kolejnym składnikiem jest imbir, zawierający silne antyoksydanty. Pomaga on zmniejszyć stan zapalny w drogach oddechowych, co często towarzyszy kaszlowi. Do tego ma działanie rozgrzewające, co również wspomaga walkę z przeziębieniem. Taki syrop możesz przechowywać w lodówce do 5 dni.

Pamiętaj jednak, że domowy syrop z marchewki nie zastępuje leczenia w przypadku poważniejszych infekcji. Jeśli objawy się nasilają lub utrzymują dłużej niż kilka dni, warto skonsultować się z lekarzem.

Inne domowe sposoby na przeziębienie

Pamiętaj, że w przypadku przeziębienia podstawą jest odpoczynek, ponieważ to właśnie on pomaga organizmowi skoncentrować energię na zwalczaniu choroby. Ważny jest również jakościowy sen, który jest niezbędny, by układ odpornościowy funkcjonował prawidłowo. Nie można też zapominać o nawodnieniu organizmu — picie dużej ilości płynów zapobiega odwodnieniu, a jest to kluczowe, gdy mamy gorączkę.

Jeśli chcesz sięgnąć po domowe sposoby, które pomogą ci w walce z przeziębieniem, to koniecznie przygotuj domowy rosół. Ten sposób zawsze wykorzystywały nasze mamy i babcie. Dostarcza on wartościowych składników odżywczych, które wspierają osłabiony chorobą organizm. Warto również przyrządzić domowy syrop z czosnku, który ma działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Możesz zrobić też syrop z cebuli lub sięgnąć po smaczniejszą wersję — syrop z malin. Popularnym patentem na przeziębienie jest również picie złotego mleka.

