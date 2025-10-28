Ten produkt wywołuje szał przy kasach Biedronki. Zgarniesz go gratis, jeśli spełnisz jeden warunek

Co zrobić, by przyciągnąć uwagę klientów? Biedronka ma na to swój sprawdzony sposób. Kluczem do sukcesu jest organizacja takich akcji jak ta – promocji na popularne, dobrze znane produkty, które goszczą niemal w każdym polskim domu. Najnowsza oferta sieci dotyczy właśnie jednego z takich kulinarnych hitów. Teraz można go zgarnąć za darmo. Jeśli chcesz zaoszczędzić, musisz jednak spełnić kilka warunków. Sprawdź szczegóły.

Biedronka rozdaje kultowy produkt

Sieć przygotowała atrakcyjną promocję na Masło Extra Polskie marki Mlekovita. Akcja jest jednak skierowana wyłącznie do tych klientów, którzy są członkami programu lojalnościowego Moja Biedronka. By do niego należeć, trzeba posiadać specjalną kartę lub dedykowaną aplikację mobilną. Oprogramowanie możesz ściągnąć bezpłatnie ze sklepu internetowego Google Play lub App Store. Z kolei kartę dostaniesz za darmo przy kasie.

Spełnienie przedstawionego wyżej warunku jednak nie wystarczy. Jeżeli chcesz zaoszczędzić musisz zrobić coś jeszcze – kupić cztery kostki wskazanego smarowidła. Wtedy dwa kolejne opakowania dostaniesz gratis. W sumie możesz zdobyć sześć sztuk produktu o łącznej masie 1200 gramów. Tyle też wynosi dzienny limit wprowadzony przez sieć w ramach opisanej promocji. Akcja trwa do wtorku, 28 października 2025 roku.

Mąka za złotówkę w Biedronce

Sieć przeceniła też wszystkie rodzaje mąki i skrobię ziemniaczaną od Plonów Natury. Posiadacze karty lub aplikacji Moja Biedronka mogą dostać je za symboliczną kwotę. Jeżeli włożą do koszyka dwa produkty wskazanej marki, jeden z nich dostaną za złotówkę. Tyle kosztować będzie tańszy spośród wybranych artykułów. Obowiązuje limit – 4 sztuki na jedno konto lojalnościowe. Ta akcja kończy się w tym samym terminie co opisana wcześniej promocja na masło. Kończy się we wtorek, 28 października 2025 roku.

