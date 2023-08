Biała dieta – co jeść, a czego unikać? Dieta po wybielaniu zębów

Dieta nazywana białą to sposób żywienia polecany pewnej grupie pacjentów, którzy zdecydowali się na konkretny rodzaj zabiegu stomatologicznego.

Biała dieta – co to takiego?

Biała dieta jest specyficznym sposobem odżywiania, rekomendowanym pacjentom, którzy zdecydowali się na wybielanie zębów. Po takim zabiegu nadwrażliwe zęby i dziąsła dużo bardziej narażone są na działanie czynników zewnętrznych, nawet przez kilka dni. Jedzenie niewłaściwie dobranych produktów i pokarmów może skutkować zabarwieniem się szkliwa, które – wysuszone po zabiegu – dużo szybciej niż przed nim wchłania barwniki. Aby efekty wybielania były jak najlepsze i trwały jak najdłużej, zaleca się spożywanie tylko konkretnej grupy produktów – co do zasady lekkich i o białej barwie, które nie są specjalnie kwaśne i nie barwią zębów. Stosowanie takiej diety jest konieczne przez kilka dni po zabiegu, od 7 do 14, w zależności od wskazań specjalisty.

Co można jeść na białej diecie?

Ważne, aby spożywane produkty i dania miały jasny kolor i były pozbawione barwników. Nie mogą być ani zbyt gorące, ani zbyt zimne, ani zbyt kwaśne – dziąsła i zęby po zabiegu są mocno wrażliwe na wszelkie bodźce.

Produkty zalecane na białej diecie to:

woda (najlepiej w temperaturze pokojowej),

jasny chleb (pszenny, pieczywo tostowe),

jaja,

płatki ryżowe, wafelki (bez barwników),

mleko i produkty mleczne (biały ser, jogurt naturalny, śmietana),

kasza manna,

płatki owsiane,

ciecierzyca,

białe sosy,

biały ryż,

owoce (obrane, bez skórek, pokrojone na kawałki np. banan, melon, gruszka, jabłko),

warzywa (kalarepa, biała rzodkiew, szparagi, ziemniaki, seler, kalafior, kalarepa, ogórek, cukinia).

zupy krem z białych warzyw,



białe mięso (ryba, kurczak, indyk).

Biała dieta – jakich produktów unikać?

Po zabiegu wybielania zębów przez kilka dni nie powinno się jeść produktów w intensywnych kolorach, zwłaszcza o barwie fioletowej, czarnej, czerwonej, zielonej czy pomarańczowej. Nie wolno spożywać jedzenia o dużym stopniu kwasowości ani takich, które zbytnio przyklejają się do zębów, są gorące albo bardzo zimne.

Tego nie jedz i nie pij po wybielaniu zębów:

kolorowe warzywa (czerwona kapusta, pomidor, burak, marchew, papryka, szpinak),

kolorowe owoce (porzeczki, borówki, czereśnie, wiśnie, truskawki, maliny, czerwone winogrona),

przyprawy (curry, kurkuma, cynamon, imbir, papryka, szafran),

słodycze i cukierki (zwłaszcza te z barwnikami),

czekolada, czekoladowe batony,

ketchup, musztarda, ocet balsamiczny,

kolorowe napoje (zielona herbata, kawa, soki, napoje gazowane).

Eksperci zwracają uwagę, że bardzo zły wpływ na wybielone zęby ma palenie papierosów. Nie wolno też stosować kolorowych past do zębów i płynów do płukania.

Biała dieta jest mało odżywcza i niedoborowa, dlatego – zdaniem ekspertów – nie powinno się jej stosować dłużej niż 14 dni. Pod żadnym względem nie można jej traktować jako sposób na odchudzanie.

Czy przy stosowaniu pasty wybielającej trzeba stosować białą dietę?

Coraz bardziej popularne stają się domowe metody wybielania zębów – np. za pomocą zakupionych w aptece past, żeli czy proszków. Okazuje się, że istnieją przepisy, zgodnie z którymi wspomniane produkty do samodzielnego stosowania przez pacjenta, nie powinny przekraczać stężenia nadtlenku wodoru wyższego niż 0,1%. Preparaty, które mieszczą się w tej normie, nie powodują tak intensywnej reakcji jak zabiegi wybielające wykonywane w gabinetach stomatologicznych. Zastosowanie preparatów o takim stężeniu nadtlenku wodoru nie wymaga wprowadzenia więc białej diety.

Czytaj też:

Jak uniknąć przebarwień od wina i kawy na zębach? Są proste sposobyCzytaj też:

Jesteś na diecie? Śmiało możesz sięgać po grejpfruty, to niemal sama woda i minimum kalorii