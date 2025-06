Lekarz apeluje: omijaj ten produkt. To „prosta droga” do cukrzycy, nadciśnienia i miażdżycy

Zdarza się, że nieświadomie sięgamy po produkty, które z pozoru wydają się nieszkodliwe, a nawet zdrowe. W rzeczywistości mogą one zawierać składniki negatywnie wpływające na nasze zdrowie – nadmiar cukru, tłuszcze trans czy różnego rodzaju sztuczne dodatki. Codzienne wybory żywieniowe często podejmujemy w pośpiechu, nie zwracając uwagi na skład produktów. Tymczasem to, co trafia na nasz talerz, ma ogromne znaczenie dla kondycji organizmu i samopoczucia. Warto zatem przyjrzeć się bliżej temu, co jemy na co dzień.

Ten produkt niszczy zdrowie

Marek Skoczylas, polski lekarz, specjalizujący się w dziedzinie fitofarmakologii, toksykologii żywności i zdrowego odżywiania na swoim kanale na YouTube wyjaśnił, że główną przyczyną rozwoju wielu chorób cywilizacyjnych jest żywność wysokoprzetworzona. Chodzi między innymi o paczkowane wędliny z zawartością konserwantów, żywność ze sztucznymi wypełniaczami i barwnikami, ale też o białe pieczywo.

Główną składową w tego typu produktach jest rafinowana mąka, która charakteryzuje się znikomą ilością wartości odżywczych. Oczywistym minusem produktów na bazie tej mąki jest również niska zawartość błonnika pokarmowego – powiedział ekspert.

Specjalista tłumaczy, że w procesie rafinacji, czyli bielenia takiej mąki, dochodzi do dużych strat składników odżywczych.

Jak podaje jedno z badań to strata nawet do 75 procent błonnika pokarmowego – wytłumaczył lekarz.

Ekspert dodał, że mąka pełnoziarnista w 100 gramach zawiera mniej więcej 10,6 g błonnika. Z kolei klasyczna biała mąka posiada go około czterech razy mniej, bo w granicach 3 gramów. Wiele osób z pewnością zadaje sobie pytania: dlaczego więc tak często spożywamy białą mąkę? Okazuje się, że wszystko za sprawą jej uniwersalności, ponieważ nadaje się niemal do każdej mącznej potrawy – makaronów, pierogów, racuchów czy ciasta drożdżowego, pizzy oraz różnego rodzaju wypieków cukierniczych.

Stojąc zatem przed dylematem w trakcie zakupów – którą mąkę wybrać, warto pamiętać, że niska zawartość błonnika w diecie, a tak właśnie jest w przypadku białej mąki, zwiększa ryzyko pojawienia się cukrzycy typu drugiego – powiedział dr Marek Skoczylas.

Co wybrać zamiast białej mąki?

Lekarz wyjaśnił, że znacznie lepszym wyborem będzie więc mąka pełnoziarnista. Zwraca jednak uwagę, że zjedzenie produktu na bazie białej mąki raz na jakiś czas w niewielkiej ilości nie będzie dla naszego organizmu problemem.

Problem pojawia się wtedy, kiedy produkty na bazie białej mąki są podstawą naszej diety. Białe pieczywo będące bazą diety wielu Polaków połączone z pustymi kaloriami w postaci na przykład słodzonej cukrem herbaty to jeden z ważniejszych czynników problemów zdrowotnych w postaci chorób metabolicznych, takich jak cukrzyca, nadciśnienie, czy miażdżyca" – wyjaśnił ekspert.

Zamiast białej, rafinowanej mąki pszennej, warto sięgać po mąki pełnoziarniste, które zawierają więcej błonnika, witamin i składników mineralnych. Dobrym wyborem będzie więc mąka orkiszowa, żytnia, owsiana czy gryczana – są one mniej przetworzone, a do tego mają niższy indeks glikemiczny.

