Jesteś na diecie? Śmiało możesz sięgać po grejpfruty, to niemal sama woda i minimum kalorii

Proces odchudzania często kojarzy się nam z wieloma wyrzeczeniami. Dużo osób zastanawia się wtedy, czy na diecie odchudzającej można jeść wszystkie owoce. Niektóre z nich są wyraźnie niewskazane – mowa o najbardziej kalorycznych owocach, takich jak na przykład banany, mango, daktyle czy awokado. Nie musimy jednak unikać każdego owocu. Takim, którym możemy się śmiało zajadać w tym czasie, jest między innymi grejpfrut.

Grejpfrut – idealny owoc podczas diety odchudzającej

Grejpfruty są częstym elementem diet odchudzających. Wynika to z faktu, że owoce te przyspieszają przemianę materii i mają niewiele kalorii. W 100 g grejpfruta zawarte są jedynie 42-50 kcal. Dodatkowo te cytrusy są bardzo orzeźwiające. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale jedną z bardziej wartościowych części tego owocu jest biała skórka. W białej powłoce grejpfruta (albedo), wewnątrz pod skórką znajduje się naprawdę dużo błonnika. To z kolei pozwala nieco pohamować apetyt. Grejpfrut zawiera także niski indeks glikemiczny (IG = 20), dzięki czemu obniża poziom glukozy we krwi (owoce te są więc też wskazane dla osób z cukrzycą).

Redukcję masy ciała wspomaga także picie soku z grejpfruta. Ten tropikalny owoc w 92 procent składa się z wody, przez co jego jedzenie pozytywnie wpływa na nawodnienie naszego organizmu (jest to jedna z najwyższych wartości wśród wszystkich owoców). Należy jednak pamiętać, że kluczem do uzyskania wymarzonej figury jest zbilansowana dieta oraz aktywność fizyczna.

Jakie jeszcze są zalety jedzenia tych owoców?

Grejpfruty, poza tym, że dobrze wpływają na proces odchudzania, są też po prostu zdrowe, a ich jedzenie przynosi wiele korzyści. Są świetnym źródłem witaminy C i beta-karotenu, dzięki czemu wzmacniają odporność. Dostarczają również do organizmu wielu cennych witamin i minerałów, między innymi witamin z grupy B i A, ale też:



cynku,

miedzi,

żelaza,

fosforu,

magnezu,

wapnia,

potasu.

Grejpfrut ma również właściwości przeciwutleniające. Zawiera także flawonoidy, które mają właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybicze oraz przeciwnowotworowe. Jedzenie tych cytrusów korzystnie wpływa też na serce, obniżenie poziomu cholesterolu oraz ciśnienia tętniczego krwi.

Jak wybrać najlepsze grejpfruty – wskazówki

W jaki sposób wybrać takie grejpfruty, które będą najsmaczniejsze? Zwróćcie uwagę na to, by były ciężkie i miękkie po naciśnięciu. Kupujcie też te owoce, które mają intensywny kolor – to właśnie w nich znajduje się najwięcej witamin i składników odżywczych. Ich końce powinny być spłaszczone – jeśli są nieco wydłużone i zielonkawe, to może to świadczyć o grubej skórce owoców i tym, że będą mało soczyste. Skórka tego cytrusa powinna być jędrna i lśniąca – jeśli będzie nieco pomarszczona to znak, że owoc nie jest pierwszej świeżości. Ważny jest również zapach – zazwyczaj jest dość intensywny i czujemy go już podczas zakupów w supermarkecie. Jeśli tak nie jest i grejpfruty nie wydzielają charakterystycznie słodkiego zapachu, może to wynikać z faktu, że leżą tam już dość długo.

Przeciwwskazania do jedzenia grejpfrutów

Grejpfrut nie jest owocem, po którego może sięgać każdy. Wynika to z zawartych w nim furanokumaryn, czyli substancji blokujących rozkład cytochromu P450 – jest on odpowiedzialny za rozkład leków w wątrobie oraz w jelicie cienkim. Nie każdy może jeść grejpfruty. Dzieje się tak, ponieważ te cytrusy nie zawsze można łączyć z różnego rodzaju lekami, między innymi obniżającymi poziom cholesterolu, stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego i choroby niedokrwiennej, a także zakażenia HIV i pełnoobjawowego AIDS. Ostrożne powinny być też osoby przyjmujące leki antyhistaminowe oraz kobiety zażywające tabletki antykoncepcyjne. Z uwagi na to, że ten owoc może wchodzić w interakcje z niektórymi środkami leczniczymi – w niektórych przypadkach warto skonsultować to z lekarzem.

