Obniż trójglicerydy bez leków. Kardiolog podaje 3 proste zasady, które zmieniają wszystko

Dbając o swoją dietę, możemy znacząco poprawić funkcjonowanie całego organizmu. Odpowiednio zbilansowane posiłki dostarczają niezbędnych składników odżywczych, które wspierają układ odpornościowy, pracę serca oraz kondycję skóry i włosów. Zdrowa dieta pomaga również utrzymać prawidłową masę ciała, reguluje poziom cukru i cholesterolu we krwi, a także wpływa korzystnie na nasze samopoczucie i poziom energii. Świadome wybory żywieniowe to inwestycja w długie i zdrowe życie – warto o tym pamiętać na co dzień.

Trzy zasady, żeby obniżyć poziom trójglicerydów

Anna Bartusiak-Chatys, lekarz kardiolog w opublikowanym przez siebie nagraniu na Instagramie podała zasady, dzięki którym każdy bez trudu może poprawić swoje zdrowie.

Zastosuj te trzy proste rady, a dzięki temu obniżysz trwale swoje trójglicerydy. Być może nie będziesz musiał stosować leków na nie. Po pierwsze wyrzuć ze swojej diety cukier – nie tylko ten z cukierniczki, ale również: żywność przetworzoną, słodycze, soki owocowe, białą mąkę oraz ogranicz owoce (szczególnie te słodkie, które mają dużą zawartość cukru – podpowiedziała specjalistka.

Ekspertka podała także inne zalecenia, w tym to, by odstawić alkohol, ponieważ on bardzo podnosi trójglicerydy.

Pamiętaj, że piwo to też alkohol i to ono ma najwięcej cukru w swoim składzie – dodała.

Należy też zredukować masę ciała, ale stosując te dwie pierwsze zasady, czyli zmianę diety oraz odstawienie alkoholu.

Bardzo prawdopodobne, że twoja masa ciała obniży się i dzięki temu obniżą się trójglicerydy i nie będziesz musiał stosować leczenia – podsumowała specjalistka.

Dlaczego wysoki poziom trójglicerydów jest niebezpieczny?

Podwyższone trójglicerydy są silnie związane z chorobami sercowo-naczyniowymi, takimi jak między innymi choroba wieńcowa, zawał serca czy udar mózgu. Badania wskazują, że nawet osoby z prawidłowym poziomem LDL („złego” cholesterolu) i wysokim poziomem trójglicerydów mają wyższe ryzyko zgonu z powodu chorób serca. Podwyższone trójglicerydy przyczyniają się także do rozwoju cukrzycy typu 2. Wysokie stężenie trójglicerydów może również prowadzić do zapalenia trzustki (w tym też ostrego zapalenia trzustki), zwłaszcza gdy poziom przekracza 1000 mg/dl. Zobacz, czym jeszcze grozi podwyższone stężenie trójglicerydów we krwi.

Jak skontrolować stan trójglicerydów?

Aby skontrolować poziom trójglicerydów, najlepiej najpierw zgłosić się do lekarza rodzinnego, który zleci odpowiednie badania krwi – zazwyczaj jest to lipidogram. Jeśli wyniki będą niepokojące, lekarz może skierować pacjenta do kardiologa lub endokrynologa, szczególnie, gdy istnieje podejrzenie zespołu metabolicznego, cukrzycy lub chorób serca.

Do wizyty u lekarza powinno skłonić między innymi szybkie męczenie się po wysiłku fizycznym, ale też duszności po wysiłku czy bóle w klatce piersiowej. Warto badać poziom trójglicerydów profilaktycznie co kilka lat, a u osób z czynnikami ryzyka zgodnie z zaleceniami lekarza.

Czytaj też:

Tego nie wiesz o mleku bez laktozy. Sprawdź, co mówią eksperci i nie szkodź sobieCzytaj też:

Masz tylko 5 minut? Dietetyczka zdradza patent na ekspresowe śniadanie z 3 składników