Dieta może pomóc w walce z trądzikiem. Sprawdź, co jeść, by łatwiej pozbyć się problemu

Trądzik jest chorobą skóry. To jedno z najczęściej diagnozowanych schorzeń dermatologicznych na świecie. Może się z nim zmagać nawet 85 procent populacji między 11 a 30 rokiem życia. W jego przebiegu dochodzi do wydzielania nadmiernych ilości sebum (łoju) przez gruczoły łojowe. W efekcie na skórze zaczynają pojawiać się różnego rodzaju zmiany. Mogą przyjmować postać zaskórników, grudek, guzków, a nawet niewielkich torbieli. Wszystko zależy od tego, z jakim rodzajem trądziku mamy do czynienia. W walce z tym problemem pomóc może odpowiednia pielęgnacja skóry, a także właściwa dieta. Sprawdź, co jeść, a czego unikać.

Dieta dobra na trądzik

Dieta na trądzik powinna składać się przede wszystkim z lekkostrawnych i niskoprzetworzonych produktów. Warto wprowadzić do jadłospisu świeże warzywa i owoce, a także tłuste ryby morskie bogate w kwasy tłuszczowe omega-3. Ich cennym źródłem jest między innymi makrela, łosoś i śledź. Dobrze jest również zadbać o odpowiednią podaż cynku. Związek ten reguluje pracę gruczołów łojowych. Ma również silne działanie antyoksydacyjne. Zmniejsza stres oksydacyjny spowodowany nadaktywnością wolnych rodników i niweluje stany zapalne tkanek. Znajdziemy go w produktach, takich jak:

kakao,

olej lniany,

owoce morza,

wątróbka,

sery podpuszczkowe,

jajka,

orzechy i nasiona (nerkowce, siemię lniane, sezam, pestki dyni itp.),

pełnoziarniste produkty zbożowe.

Trzeba też pamiętać o odpowiednim nawodnieniu organizmu. Dorosły człowiek powinien wypijać około 1,5-2,5 litra płynów dziennie, w zależności od potrzeb i poziomu aktywności fizycznej. Dzięki temu skóra będzie nawilżona i stanie się mniej podatna na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych, które również mogą sprzyjać powstawaniu trądziku. Oczywiście najlepiej sięgać po wodę. Sprawdzi się jednak również napar z rumianku, bratków lub pokrzywy (z uwagi na działanie antybakteryjne i przeciwzapalne). Można po nie sięgać 2-3 razy dziennie. Warto jednak wiedzieć, że stosując napary ziołowe na trądzik może – ale nie musi – dojść do tymczasowego pogorszenia stanu cery. To wynik tego, że wraz z potem wydalane są toksyczne związki przemiany materii na zewnątrz organizmu. Po miesięcznej kuracji wygląd skóry poprawia się. Zastosowanie naparów ziołowych warto też skonsultować z lekarzem.

Czego unikać przy trądziku?

Przede wszystkim należy ograniczyć spożycie cukrów (węglowodanów) prostych i wysoce przetworzonych produktów spożywczych, na przykład sklepowych słodyczy czy słonych przekąsek bogatych w tłuszcze, sztuczne barwniki oraz konserwanty. Trzeba też zmniejszyć spożycie alkoholu, kolorowych napojów gazowanych i jedzenia typu fast food (najlepiej zupełnie wyeliminować te elementy ze swojej diety).

Każdy organizm jest inny, więc reakcja na poszczególne produkty spożywcze może być różna. Warto obserwować swoją skórę i dostosowywać menu do własnych potrzeb i reakcji organizmu na dietę. W razie wątpliwości najlepiej skonsultować się z dermatologiem, dietetykiem lub lekarzem rodzinnym.

