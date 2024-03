Japońska dieta wodna jest jedną z najzdrowszych na świecie. Poznaj jej zasady

Wbrew temu, co mogłoby się wydawać japońska dieta wodna nie skupia się na odżywianiu. Kładzie się w niej natomiast bardzo duży nacisk na odpowiednie nawodnienie organizmu. Należy ją więc traktować jako swoisty dodatek do zróżnicowanej, dobrze zbilansowanej diety, czyli opartej o niskoprzetworzone warzywa i owoce, a także pełnoziarniste produkty zbożowe.

Zasady japońskiej diety wodnej

Japońska dieta wodna opiera się na jednej prostej, ale jednocześnie bardzo ważnej zasadzie – picie wody na „dzień dobry”, na „dobranoc”, a także przed posiłkami i po nich. Ogranicza się natomiast ilość kawy w jadłospisie. Główną rolę w nawadnianiu organizmu odgrywa czysta, niegazowana woda bez żadnych dodatków i produktów wpływających na jej smak, takich jak soki czy syropy owocowe. Nie zaleca się sięgania po wodę w trakcie spożywania posiłku, gdyż może to utrudnić działanie enzymów trawiennych. Warto też odczekać około półtorej godziny po jedzeniu, zanim dostarczy się organizmowi kolejną porcję płynu. Chodzi o to by, by nie „rozpychać” zbyt mocno ścian żołądka.

Japońska dieta wodna dopuszcza pewne odstępstwa od przyjętych zasad. Podstawą nawodnienia organizmu rano i wieczorem jest czysta, niegazowana woda, ale w ciągu dnia można sięgać również po świeżo wyciskane soki owocowe bądź warzywne, a także niesłodzoną zieloną herbatę. Bezwzględnie trzeba unikać natomiast alkoholu, napojów wysoce przetworzonych i sztucznie dosładzanych. Należy wypijać od 1,5 do 3 litrów płynów dziennie, w zależności od indywidualnego zapotrzebowania organizmu i podejmowanej aktywności fizycznej.

Jakie efekty daje japońska dieta wodna?

Odpowiednie nawodnienie organizmu ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej pracy wszystkich narządów. Woda warunkuje właściwy przebieg wielu reakcji biochemicznych ważnych dla funkcjonowania mięśni, mózgu i pozostałych organów. Gdy zaczyna jej brakować, pojawia się wiele problemów zdrowotnych. Dochodzi do rozwoju rozmaitych zaburzeń. Zmienia się rytm serca i spada ciśnienie tętnicze krwi. Pojawiają się kłopoty z widzeniem i przewlekłe zmęczenie nawet po relatywnie niewielkim wysiłku.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że odpowiednie nawodnienie organizmu sprzyja również odchudzaniu. Wypicie szklanki wody przed posiłkiem ułatwia ograniczenie liczby przyjmowanych kalorii poprzez zapewnianie uczucia sytości. Nie czujemy głodu więc nie mamy potrzeby, by podjadać lub sięgać po niezdrowe przekąski. Należy jednak podkreślić. że japońska dieta wodna zawsze powinna być elementem zdrowego, zbilansowanego modelu odżywiania. Woda nie może zastępować posiłków.

