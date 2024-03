Ta dieta została uznana za najlepszą w 2024 roku przez dietetyków. Pomaga schudnąć, ale to nie wszystko

Odżywianie odgrywa kluczową rolę w naszym zdrowiu na wielu płaszczyznach. Dostarcza ono organizmowi niezbędnych składników odżywczych, takich jak białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy i minerały, które są konieczne do prawidłowego funkcjonowania na co dzień. Do wyboru mamy mnóstwo diet, jednak pojawia się pytanie, która z nich jest najlepsza. Dietetycy podali jasną odpowiedź i wyłonili niekwestionowanego zwycięzcę.

Jaka dieta jest najlepsza według polskich dietetyków?

Eksperci z portalu dietetycy.org „wzięli pod lupę” 32 popularne diety. Kryterium to między innymi skuteczność, ale też prozdrowotność i łatwość stosowania. Takie badanie zostało przeprowadzone w formie anonimowej ankiety online z udziałem 72 osób – byli to specjaliści w dziedzinie dietetyki.

Zwycięzca był tylko jeden i to niekwestionowany. Eksperci za najlepszą dietę uznali dietę śródziemnomorska. Zdyskwalifikowała ona wszystkie pozostałe, ponieważ jest polecana aż przez 100 procent dietetyków, którzy brali udział w badaniu. Ta dieta uplasowała się na pierwszym miejscu również w roku ubiegłym. Jej skuteczność potwierdza szereg badań. Jest nie tylko zdrowa, ale też po prostu niezwykle smaczna. Oparta jest na spożywaniu przede wszystkim całych ziaren zbóż (w postaci pieczywa i innych produktów zbożowych), a także warzyw, owoców, nasion roślin strączkowych, orzechów. Charakteryzuje ją także duże spożycie ryb. Z kolei podstawowym źródłem tłuszczu jest oliwa z oliwek.

Jakie jeszcze diety są polecane przez dietetyków w 2024 roku?

Jakie jeszcze diety są odpowiednie dla naszego organizmu? Na drugim miejscu znalazła się dieta DASH (z ang. Dietary Approach to Stop Hypertension) – poleca ją 92 procent dietetyków, a odradza jedynie 3 procent (pozostała część „nie ma zdania”). Jest ona szczególnie polecana osobom, które są zagrożone chorobami układu krwionośnego. Jej podstawą jest zmniejszenie kaloryczności posiłków, a głównym zaleceniem w diecie zwiększenie ilości owoców i warzyw. Duże znaczenie ma również spożycie ryb i węglowodanów złożonych. Najważniejsze jest ograniczenie żywności wysokoprzetworzonej, tłuszczów nasyconych, węglowodanów prostych i sodu oraz unikanie jedzenia potraw smażonych.

Z kolei trzecie miejsce w rankingu zajęła dieta indeksu glikemicznego. Jest ona polecana przez 72 procent dietetyków, a jedynie 7 procent odradza tę dietę (pozostała część nie miała zdania na ten temat). Jest to sposób na szczupłą sylwetkę oraz dobre zdrowie. Dieta ta pomaga w kontrolowaniu apetytu. Opiera się na spożywaniu posiłków, które zawierają niski indeks glikemiczny (po ich spożyciu poziom cukru we krwi nie wzrasta gwałtownie).

Jakie diety są najgorsze dla naszego organizmu?

Skoro wymieniliśmy już diety, które najlepiej działają na nasz organizm, to warto wspomnieć też o tych, które przez dietetyków są najbardziej odradzane. Mowa o dietach, które w rankingu zajęły trzy ostatnie miejsca. Za najgorszą została uznana dieta kapuściana – nie polecił jej żaden dietetyk. Tak samo jest w przypadku diety sokowej, którą stosuje się zwykle przy detoksie organizmu. Polega ona na piciu soków, które wypierają z jadłospisu wszelkie stałe produkty.

Dietą, którą odradza 97 procent dietetyków (lub podchodzi do niej sceptycznie) jest dieta Dąbrowskiej. Choć ma ona swoich wielbicieli, to większość specjalistów nie uznaje jej za odpowiednią z uwagi na fakt, że przy dłuższym jej stosowaniu istnieje ryzyko niedoborów.

Czytaj też:

Ekspresowy przysmak „na słodko” robię tylko z 2 składników. Trudno o zdrowszą i tańszą przekąskęCzytaj też:

Co je się na śniadania w innych krajach? Te inspiracje sprawiają, że czasami czuję się jak na wczasach