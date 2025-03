Dietetyczka onkologiczna ostrzega: Chorujesz na raka? O tej „modnej” diecie zapomnij

Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost”: Czy jest jakiś sposób odżywiania, który może nam zagwarantować długowieczność, to że w dobrym zdrowiu dotrwamy do późnej starości, nie zachorujemy na raka, ani na inne poważne choroby?

Dr Emilia Kałędkiewicz: Nic nam tego nie zagwarantuje. Niestety nie jesteśmy w stanie dać stuprocentowej gwarancji, ale jesteśmy w stanie dużo zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko chorób metabolicznych czy chorób onkologicznych, nowotworowych, którymi się zajmuję.

I rzeczywiście widzimy to w badaniach. Co prawda jeśli chodzi o onkologię nie lubię mówić o statystykach, ale akurat tutaj możemy podeprzeć się tą bezduszną statystyką, że osoby, które jedzą więcej warzyw, białka roślinnego, strączków, mają w diecie więcej zielonych liści, o których często zapominamy, które jedzą mniej mięsa, mniej przetworzonego mięsa, mniej wędlin, mogą zwiększyć szanse na to, że będą żyły dłużej.

Natomiast to, co się dzieje wewnątrz, jaka jest genetyka…

Fragment odcinka: